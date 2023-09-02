Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret! 4.5 kilometrelik mesafe 1 saat sürdü…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Üsküdar’da bir araya geldiği bölge sakinleriyle sohbet ederken çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttığı açıklandı.
Kısıklı’daki konutundan Vahdettin Köşkü’ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzergahtaki bir bakkala girdi. İş yerindeki müşteriler ve çevredekilerle sohbet eden Erdoğan, esnafa “Hayırlı kazançlar” diledi.
Esnafla ve Üsküdarlılarla fotoğraf çektiren Erdoğan, çocuklara da oyuncak dağıttı.
Anadolu Ajansı, konvoyu sık sık durdurulan Erdoğan’ın Kısıklı’dan Vahdettin Köşkü’ne uzanan 4,5 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 1 saatte kat ettiği bilgisini paylaştı.