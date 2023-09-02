Kılıçdaroğlu’ndan Sabancı Ailesi’ne ‘geçmiş olsun’ ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Yunanistan’da deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’yı İstanbul’da tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için İstanbul’a geldi. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Yunanistan’ın Leros Adası’nda bot kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ile eşi iş insanı Vuslat Doğan Sabancı’yı da Şişli’de tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Sabancı çiftinin sağlık durumları hakkında doktorlarından bilgi alan Kılıçdaroğlu, Sabancı Ailesi’ne geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Kılıçdaroğlu’na, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.