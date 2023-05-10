Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sandık mesajı! ‘Asla halel getirmedik…’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sandık mesajı! ‘Asla halel getirmedik…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
10 Mayıs 2023 - 16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerle ilgili paylaşımında 21 yıldır millet adına mücadele ettikleri kirli senaryoları tek tek sıraladı. Erdoğan paylaşımının sonunda ise “14 Mayıs’ta Anadolu İrfanının galip geleceğine yürekten inanıyoruz” ifadeleriyle dikkat çeken bir seçim mesajı verdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ronaldo’nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan’ı karıştırdıRonaldo’nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan’ı karıştırdı
Yeni yabancı kuralında detaylar belli oldu! Bu hafta açıklanacak…Yeni yabancı kuralında detaylar belli oldu! Bu hafta açıklanacak…
CHP ve İYİ Parti’de seçim sonrası bakanlık dağılımı belli olduCHP ve İYİ Parti’de seçim sonrası bakanlık dağılımı belli oldu
Habertürk yazarı: Seçmen bilgi kâğıtlarını saklayın!Habertürk yazarı: Seçmen bilgi kâğıtlarını saklayın!
MİT’ten Gara’da nokta operasyon: Müslüm Ürper etkisiz hale getirildiMİT’ten Gara’da nokta operasyon: Müslüm Ürper etkisiz hale getirildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD eski büyükelçisinden Soylu’ya ‘darbe’ yanıtı! “Sözleri bizi her zaman endişelendirir”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sandık mesajı! ‘Asla halel getirmedik…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şarkıcı Kibariye sahnedeyken fena şekilde düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ronaldo’nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan’ı karıştırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ayşegül Yıldız’dan İbrahim Tatlıses’e: Allah’ın sevgili kulu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlüler sezonu erken açtı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeni yabancı kuralında detaylar belli oldu! Bu hafta açıklanacak…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Elon Musk, Twitter’ın yeni özelliklerini duyurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP ve İYİ Parti’de seçim sonrası bakanlık dağılımı belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Habertürk yazarı: Seçmen bilgi kâğıtlarını saklayın!
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !