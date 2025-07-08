DEM Parti, Erdoğan ile Görüştü: “Terörsüz Türkiye” Gündemdeydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasında Beştepe’de gerçekleştirilen kritik görüşmenin ardından, DEM Parti’den ilk resmi açıklama geldi.

DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede partinin “Terörsüz Türkiye” perspektifi kapsamında düşünce ve önerilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“7 Temmuz 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığımız görüşmede, partimizin ‘Terörsüz Türkiye’ perspektifine ilişkin düşünce ve önerilerimiz kendilerine aktarılmıştır. Görüşmede karşılıklı siyasi iradenin süreci ilerletmeye dönük olduğu görülmüştür.”

Söz konusu görüşme yaklaşık 1 saat sürdü ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da heyette yer aldı. Görüşmenin içeriğiyle ilgili detay verilmezken, açıklamada “siyasi irade” vurgusu dikkat çekti.