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Ronaldo’nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan’ı karıştırdı

Ronaldo’nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan’ı karıştırdı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Mayıs 2023 - 15:55

Al Nassr’a transfer olan Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’in Instagram’da paylaştığı bikinili pozları Suudi Arabistan’da büyük ses getirdi.

Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'ı karıştırdı - Sayfa 1

Ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’a katılan Cristiano Ronaldo’nun, 2016 yılından beri birlikte olduğu Arjantinli model sevgilisi Georgina’nın cesur pozları dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'ı karıştırdı - Sayfa 2

AYRICALIK TANINMIŞTI
Ülke yasalarına göre, resmi olarak evli olmayan çiftlerin birlikte yaşaması yasakken bu kural Ronaldo ve Rodriguez için esnetilmişti.

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Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'ı karıştırdı - Sayfa 3

BU TARZ PAYLAŞIMLAR YASAK
Ancak konu şimdi de Rodriguez’in sosyal medya hesabında paylaştığı bikinili ve açık pozlara geldi. Ülke yasalarına göre bu şekilde yayınlanan fotoğraflar da yasak.

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Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'ı karıştırdı - Sayfa 4

“BİR ŞEY OLMA İHTİMALİ SIFIR”
Konuyla ilgili Daily Star’a açıklama yapan Ortadoğu hukuk uzmanı James Dorsey, “Prensip olarak, düzgün giyinmek zorunludur, ancak ‘düzgün giyinmeyi oluşturan şeyler‘ gelişti.

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Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'ı karıştırdı - Sayfa 5

Muhammed Bin Salman’dan önce, vücut ve yüz tamamen kapatılıyordu.

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Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'ı karıştırdı - Sayfa 6

Pek çok kadın hala buna bağlı kalsa da, artık durum böyle değil

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Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'ı karıştırdı - Sayfa 7

Bikini prensip olarak uygunsuz bir elbise olarak kabul edilirdi. Ancak Ronaldo’nun kız arkadaşına bir şey olma ihtimali sıfır.” dedi.

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Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'ı karıştırdı - Sayfa 8

İşte Arabistan’ı karıştıran o pozlar…

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Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'ı karıştırdı - Sayfa 15
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Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'ı karıştırdı - Sayfa 20
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Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'ı karıştırdı - Sayfa 21
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Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'ı karıştırdı - Sayfa 23
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Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'ı karıştırdı - Sayfa 24
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Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'ı karıştırdı - Sayfa 25
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Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'ı karıştırdı - Sayfa 26
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Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'ı karıştırdı - Sayfa 27
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Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'ı karıştırdı - Sayfa 28
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Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'ı karıştırdı - Sayfa 29
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Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'ı karıştırdı - Sayfa 30
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Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'ı karıştırdı - Sayfa 31
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Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'ı karıştırdı - Sayfa 32
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Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'ı karıştırdı - Sayfa 33
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Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'ı karıştırdı - Sayfa 34
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Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'ı karıştırdı - Sayfa 35
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Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'ı karıştırdı - Sayfa 36
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Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'ı karıştırdı - Sayfa 37
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Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'ı karıştırdı - Sayfa 38
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Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'ı karıştırdı - Sayfa 39
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Ronaldo'nun sevgilisi evinin bahçesinde verdiği pozla Arabistan'ı karıştırdı - Sayfa 40

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