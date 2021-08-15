Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Flaş Açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada “Bir yalan terörü Türkiye’de estiriliyor. Bunu beraber aşacağız. Özellikle sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları tamamen engellemiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bir yalan terörü Türkiye’de estiriliyor. Bunu beraber aşacağız. Özellikle sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları tamamen engellemiş olacağız.” dedi.

Erdoğan, İran sınırında inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı, hudut birliklerine seslendi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Çok farklı bir dönemden geçiyoruz, bir taraftan sel afetleri bir taraftan yangınlar. Bütün bunlar devam ederken bir de dedikoduya dayalı bir sıkıntı. Bu dedikoduya dayalı sıkıntıları da inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz. Bunları da aşmamız gerekiyor çünkü bir yalan terörü Türkiye’de estiriliyor.

Bu yalan terörünü biz sizinle beraber aşacağız. Özellikle de bu sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları da tamamen engellemiş olacağız. Çünkü bu hudutlardaki duvarlarımız bizim emniyet, güvenlik duvarlarımızdır. Bunu sizler başardığınız takdirde TSK’nin, güvenlik güçlerimizin yükü daha da hafifleyecektir. Bu duygularla sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.”