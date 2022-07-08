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Artıbir’in son anketinde sürpriz sonuçlar! O parti atak yaptı…

Artıbir’in son anketinde sürpriz sonuçlar! O parti atak yaptı…
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08 Temmuz 2022 - 15:38

Artıbir’in son anketinde sürpriz sonuçlar! O parti atak yaptı…

Artıbir Araştırma’nın son seçim anketi sonuçları yayımlandı. Anket sonuçlarına göre, olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan daha fazla oy alıyor.

Artıbir’in son anketinde sürpriz sonuçlar! O parti atak yaptı… - Sayfa 1

Türkiye bir yıldan kısa bir süre sonra sandık başına gidecek.

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Artıbir’in son anketinde sürpriz sonuçlar! O parti atak yaptı… - Sayfa 2

Cumhur İttifakı’nın adayı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken Millet İttifakı ve 6’lı masanın adayı henüz belli değil. Türkiye seçim atmosferine girerken anketler de peş peşe gelmeye devam ediyor.

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Artıbir’in son anketinde sürpriz sonuçlar! O parti atak yaptı… - Sayfa 3

Artıbir Araştırma, 26 ilde bin 500 kişiyle telefonla gerçekleştirdiği anket sonuçlarını yayımladı.

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Artıbir’in son anketinde sürpriz sonuçlar! O parti atak yaptı… - Sayfa 4

Ankete katılanlara, ‘Bu pazar seçim olsa aşağıdaki adaylardan hangisine oy verirsiniz?’ sorusu yönetilirken, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diyenlerin oranı yüzde 38,4 olarak gerçekleşti.

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Artıbir’in son anketinde sürpriz sonuçlar! O parti atak yaptı… - Sayfa 5

‘Kemal Kılıçdaroğlu’ diyenlerin oranı ise yüzde 47,6 oldu. Böylece aradaki fark 9,2 puan olarak gerçekleşti.

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Artıbir’in son anketinde sürpriz sonuçlar! O parti atak yaptı… - Sayfa 6
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Artıbir’in son anketinde sürpriz sonuçlar! O parti atak yaptı… - Sayfa 7

AK PARTİ VE CHP ARASINDAKİ FARK KAPANDI

Ankette, ‘Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 29,1’i ‘AK Parti’ derken, yüzde 28,2’si ‘CHP’ dedi.

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Artıbir’in son anketinde sürpriz sonuçlar! O parti atak yaptı… - Sayfa 8

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 14,9 oldu.

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Artıbir’in son anketinde sürpriz sonuçlar! O parti atak yaptı… - Sayfa 9

HDP’nin oy oranı yüzde 12,4 olarak ölçüldü.

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Artıbir’in son anketinde sürpriz sonuçlar! O parti atak yaptı… - Sayfa 10

 Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin oy oranı ise, yüzde 5,9 oldu.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

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Artıbir’in son anketinde sürpriz sonuçlar! O parti atak yaptı… - Sayfa 11

Deva Partisi: Yüzde 4,6

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Artıbir’in son anketinde sürpriz sonuçlar! O parti atak yaptı… - Sayfa 12

Gelecek Partisi: Yüzde 2,1

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Artıbir’in son anketinde sürpriz sonuçlar! O parti atak yaptı… - Sayfa 13

Saadet Partisi: Yüzde 1,6

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Artıbir’in son anketinde sürpriz sonuçlar! O parti atak yaptı… - Sayfa 14

Zafer Partisi: Yüzde 0,5

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Artıbir’in son anketinde sürpriz sonuçlar! O parti atak yaptı… - Sayfa 15

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0,4

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Artıbir’in son anketinde sürpriz sonuçlar! O parti atak yaptı… - Sayfa 16

Memleket Partisi: Yüzde 0,3

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Artıbir’in son anketinde sürpriz sonuçlar! O parti atak yaptı… - Sayfa 17

DEVA PARTİSİ ATAK YAPTI

Ankette, DEVA Partisi’nin oy oranı yüzde 4,6’ya çıkarken, Gelecek Partisi yüzde 2,1, Saadet Partisi yüzde 1,6 olarak kayıtlara geçti.

Zafer Partisi’nin oy oranı ise, yüzde 0,5 olurken, Yeniden Refah ve Memleket Partisi sırasıyla yüzde 0,4 ve 0,3 olarak ölçüldü.

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Artıbir’in son anketinde sürpriz sonuçlar! O parti atak yaptı… - Sayfa 18

SEÇMEN GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEMDEN YANA

Ankette katılımcıların yüzde 68,4’ü ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’den yana ‘Evet’ derken, yüzde 13,2’si ‘Hayır’, yüzde 18,4’ü ‘Fikrim yok’ yanıtını verdi.

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