Artıbir’in son anketinde sürpriz sonuçlar! O parti atak yaptı…
Artıbir Araştırma’nın son seçim anketi sonuçları yayımlandı. Anket sonuçlarına göre, olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan daha fazla oy alıyor.
Türkiye bir yıldan kısa bir süre sonra sandık başına gidecek.
Cumhur İttifakı’nın adayı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken Millet İttifakı ve 6’lı masanın adayı henüz belli değil. Türkiye seçim atmosferine girerken anketler de peş peşe gelmeye devam ediyor.
Artıbir Araştırma, 26 ilde bin 500 kişiyle telefonla gerçekleştirdiği anket sonuçlarını yayımladı.
Ankete katılanlara, ‘Bu pazar seçim olsa aşağıdaki adaylardan hangisine oy verirsiniz?’ sorusu yönetilirken, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diyenlerin oranı yüzde 38,4 olarak gerçekleşti.
‘Kemal Kılıçdaroğlu’ diyenlerin oranı ise yüzde 47,6 oldu. Böylece aradaki fark 9,2 puan olarak gerçekleşti.
AK PARTİ VE CHP ARASINDAKİ FARK KAPANDI
Ankette, ‘Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 29,1’i ‘AK Parti’ derken, yüzde 28,2’si ‘CHP’ dedi.
İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 14,9 oldu.
HDP’nin oy oranı yüzde 12,4 olarak ölçüldü.
Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin oy oranı ise, yüzde 5,9 oldu.
Diğer partilerin oy oranı şöyle:
Deva Partisi: Yüzde 4,6
Gelecek Partisi: Yüzde 2,1
Saadet Partisi: Yüzde 1,6
Zafer Partisi: Yüzde 0,5
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0,4
Memleket Partisi: Yüzde 0,3
DEVA PARTİSİ ATAK YAPTI
Ankette, DEVA Partisi’nin oy oranı yüzde 4,6’ya çıkarken, Gelecek Partisi yüzde 2,1, Saadet Partisi yüzde 1,6 olarak kayıtlara geçti.
Zafer Partisi’nin oy oranı ise, yüzde 0,5 olurken, Yeniden Refah ve Memleket Partisi sırasıyla yüzde 0,4 ve 0,3 olarak ölçüldü.
SEÇMEN GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEMDEN YANA
Ankette katılımcıların yüzde 68,4’ü ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’den yana ‘Evet’ derken, yüzde 13,2’si ‘Hayır’, yüzde 18,4’ü ‘Fikrim yok’ yanıtını verdi.