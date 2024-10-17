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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şimşek’i görevden almak istedi! Cüneyt Özdemir’den çarpıcı iddia

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şimşek’i görevden almak istedi! Cüneyt Özdemir’den çarpıcı iddia
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Ekim 2024 - 16:10
Gazeteci Cüneyt Özdemir, kendi kanalından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Olayın son 1 ayda yaşandığını ifade eden Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’i görevden almaya hazırlandığını, araya giren isimlerin açıklamalarıyla bu kararından vazgeçtiğini aktardı.

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