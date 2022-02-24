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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatı reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatı reddediyoruz
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24 Şubat 2022 - 17:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatı reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum.” dedi. Erdoğan, sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrısını tekrarladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu’nda, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti.

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    Buradaki konuşmasına, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatı değerlendirerek başlayan Erdoğan, “Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir. Her ikisini de dost ülkeler olarak gördüğümüz, yakın siyasi, ekonomik, sosyal ilişkiler içinde bulunduğumuz Rusya ve Ukrayna’nın karşı karşıya gelmiş olmasından dolayı samimi olarak üzüntü duyuyoruz.” diye konuştu.

  • Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, telefonla görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e de tekrar ifade ettiğini söyledi.

    Türk vatandaşları ile bölgedeki Tatarlar başta olmak üzere Ukrayna’da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanması konusunda üzerlerine düşenleri yapacaklarını ifade eden Erdoğan, “Derin tarihi bağlarımız ve dostluk ilişkilerimiz olan Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların, Minsk mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz. Nitekim dün Sayın Putin ile görüşmek suretiyle kendisine de bunları ifade etmiştim.” ifadelerini kullandı.

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