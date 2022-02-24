Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatı reddediyoruz

Buradaki konuşmasına, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatı değerlendirerek başlayan Erdoğan, “Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir. Her ikisini de dost ülkeler olarak gördüğümüz, yakın siyasi, ekonomik, sosyal ilişkiler içinde bulunduğumuz Rusya ve Ukrayna’nın karşı karşıya gelmiş olmasından dolayı samimi olarak üzüntü duyuyoruz.” diye konuştu.

Türk vatandaşları ile bölgedeki Tatarlar başta olmak üzere Ukrayna’da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanması konusunda üzerlerine düşenleri yapacaklarını ifade eden Erdoğan, “Derin tarihi bağlarımız ve dostluk ilişkilerimiz olan Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların, Minsk mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz. Nitekim dün Sayın Putin ile görüşmek suretiyle kendisine de bunları ifade etmiştim.” ifadelerini kullandı.