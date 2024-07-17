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Ahmet Davutoğlu’ndan ‘devlet içinde ciddi tehlike’ çıkışı!

Ahmet Davutoğlu’ndan ‘devlet içinde ciddi tehlike’ çıkışı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Temmuz 2024 - 17:05
15 Temmuz darbe girişiminin ardından ideal Türkiye’nin oluşmadığını belirten Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum. Çünkü 15 Temmuz’un hesabı görülmedi daha” dedi.

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