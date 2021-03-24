Belgin Çelik: Bir Genelevin Kapatılması Cinayettir! Covid Bize Acıdı Devlet Acımadı

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Belgin Çelik: Bir Genelevin Kapatılması Cinayettir! Covid Bize Acıdı Devlet Acımadı

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Ankara/ Çankaya İlçe Eş Sözcüsü Belgin Çelik, yazarımız Dr. Ayşe Sönmez’e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Röportajda trans seks işçilerinin pandemi sürecinde şiddet görmeleri ve hayatta kalma süreçlerini konuştuk.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Ankara/ Çankaya İlçe Eş Sözcüsü Belgin Çelik ile, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde yaşadıkları zorlukları, hayatta kalma ve şiddetle mücadelerini konu aldığımız bir röportaj gerçekleştirdik.

Gördükleri şiddetin medyada trans kimlikleri ile öne çıkartılması hakkında görüşlerini bildiren Belgin Çelik, “Bugün öldürülen kişi kadın ama öncelikle insandır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hep şunu söyler, “Yaradanı severim, yaradandan ötürü.” diyordu, ama Boğaziçi eylemlerinde LGBTİ+’leri hedef gösterince olmuyor.” Diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Suriye uyruklu bir kadının kezzaplı saldırıya uğraması sonucu gözlerini kaybetmesi hakkında konuşan Belgin Çelik, “Suriye uyruklu kızımıza kezzapla saldırı oldu, gözlerini kaybetti. Hemen sonrasında ise İzmir’de bir başkası evinde ölü bulundu. Haberlerde önce insan olarak verilmeliler. Bu dilleri düzeltmeliyiz. Ben kimseyi şu, bu diye ayırmıyorum. Bu insanların güvende kalması kendilerini koruması gerekmektedir.” dedi.

“TOPLUM ARTIK BALIK HAFIZALI OLDU”

Medyada yayınlanan haberlerin ertesi gün ortadan kaybolması hakkında eleştirilerde bulunan Belgin Çelik, “Eskiden bir haber aylarca konuşulur, üzerine tartışmalar açılırdı. Şimdi ise toplum artık balık hafızalı olmaya başladı. Gündem sürekli yeni bir şey doğuruyor ve topluma diğer haberler unutturuluyor.” dedi.

“BİR GENELEVİN KAPATILMASI CİNAYETTİR”

Koronavirüs sürecinde seks işçilerinin hayatta kalma mücadeleleri hakkında konuşan Çelik, “Bu insanlar hayatta kalmak zorunda, ayaklarının üzerinde durmak zorundalar. Bir genelevin kapatılması cinayettir. Bir kadının kocasından çekemediği kahrını onlar çekiyor. Bu insanlar herhangi bir müşterisinin saldırısından kendisini korumak zorunda.” dedi.