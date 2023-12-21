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AYM, istinaf başvurularında limiti kaldırdı!

AYM, istinaf başvurularında limiti kaldırdı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Aralık 2023 - 12:17
AYM, istinafa başvuru için 5 bin lira alt sınırını iptal etti. Yüksek mahkemenin iptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

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