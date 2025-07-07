Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyetini Kabul Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 15.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde DEM Parti heyetini kabul edecek.

DEM Parti’nin İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar, görüşme öncesinde partinin eş başkanlarıyla ön hazırlık toplantısı gerçekleştirecek. Bu görüşme, DEM Parti’nin çözüm sürecine ilişkin tavrının yeniden değerlendirileceği önemli bir zirve olarak öne çıkıyor.

DEM Parti heyeti, kısa süre önce İmralı Adası’na gerçekleştirdiği ziyarette Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin ardından yapılan değerlendirmeler, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak.

Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DEM Parti heyetiyle ikinci kez bir araya gelişi olacak. İlki 10 Nisan’da gerçekleşen toplantıya o dönem heyette yer alan Sırrı Süreyya Önder de katılmıştı. Önder’in yerine bu kez Mithat Sancar heyette yer alıyor.

Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında, Türkiye’de terörsüz bir çözüm süreci, silahsızlanma adımları ve toplumsal barışa yönelik yeni stratejiler bulunuyor.