Kartalkaya’daki Yangın Faciasında 32 Kişiye Hapis Talebi

Bolu’nun kayak merkezi Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın faciasıyla ilgili açılan davada 32 sanık bugün hakim karşısına çıkıyor.

Bolu’da 18 Ocak’ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin ise yaralandığı yangın faciasına ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Duruşmanın yapılacağı adliye binasının yetersiz kalması nedeniyle, salon olarak Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu seçildi. Spor salonuna ses, görüntü ve güvenlik sistemleri kurularak duruşma alanına dönüştürüldü. Duruşmanın 14 gün süreceği öğrenildi.

Duruşmada 210 müşteki ve 32 sanık yer alacak. Sanıklardan 13’ü, “olası kastla öldürme ve yaralama” suçlamalarıyla yargılanıyor. Bu sanıklar hakkında 1998’er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer 19 sanık ise “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanıyor.

Sanıklar arasında otelin sahibi ve işletmecilerinin yanı sıra teknik personel, iş güvenliği uzmanları, LPG bakım personeli, ruhsat ve denetim görevlileri ile belediye çalışanları da bulunuyor.

İddianamede yer alan bilgilere göre, yangının otelin 4. katında sabaha karşı elektrikli ızgaradan kaynaklı bir parlama ile başladığı, hızla büyüyerek LPG hortumuna sıçradığı ve çöp kovası üzerinden yayıldığı belirtiliyor. Otelin içindeki yanıcı malzemelerin yangının kısa sürede kontrolsüz şekilde büyümesine neden olduğu ifade ediliyor.

Duruşmayı takip etmek üzere siyasi parti temsilcileri, avukatlar, müştekiler ve birçok basın mensubu salonda yer aldı. Duruşma salonunun çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.