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Kırmızı Etin KDV’si Yüzde 18’e Çıkartıldı; Akşener Tepki Gösterdi

Kırmızı Etin KDV’si Yüzde 18’e Çıkartıldı; Akşener Tepki Gösterdi
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15 Şubat 2022 - 16:08

Kırmızı Etin KDV’si Yüzde 18’e Çıkartıldı; Akşener Tepki Gösterdi

İYİ Partili Erhan Usta, kırmızı etin KDV’sinin yüzde 18’e çıkarıldığını “skandal” diyerek duyurdu. Usta’nın paylaşımını alıntılayan İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Deveye sormuşlar…” açıklamasını paylaştı.

Kırmızı Etin KDV'si Yüzde 18'e Çıkartıldı; Akşener Tepki Gösterdi

 

 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada temel tüketim maddelerinden alınan yüzde 8’lik KDV oranının yüzde 1’e indirildiğini duyurdu. Gıda ürünlerindeki yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Öte yandan, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kırmızı etin KDV’sinin ise yüzde 18’e çıkarıldığını söyledi.

“SKANDAL”

Kırmızı etin KDV’sindeki zammı ‘skandal’ diyerek paylaşan Usta, şunları söyledi:

 

“Gıda KDV düzenlemesinde skandal: Gıdaların KDV’si %1’e indirilirken kırmızı etinki %18’e çıkarıldı. Yoksul kesim nasıl olsa et yiyemiyor diye yapmış olamazsınız. Kırmızı etin yer aldığı TGTC’nin 2. faslını Kararnamenin I sayılı listesine yeniden ekleyin de bu ayıbı düzeltin.”

DEVEYE SORMUŞLAR…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, Usta’nın paylaşımını alıntılayarak, “Deveye sormuşlar…” açıklamasını paylaştı.

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