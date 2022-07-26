Covid test sonucu ne zaman çıkar sorusu, Koronavirüs şüphesiyle teste giren vatandaşların gündeminde yer alıyor. Burundan sürüntü alınarak laboratuvarda değerlendirilen Korona testi, yoğunluk durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Covid-19 olarak bilinen Korona testi, e-Nabız internet sitesine bağlı olduğu için oradan otomatik olarak kontrol edilebiliyor. Aynı zamanda bu sistem, Hayat Eve Sığar (HES) ile de bağlı olduğu için sistem test sonucunu otomatik olarak oraya da yansıtıyor. İşte bilgiler…

Koronavirüs hasta sayılarının son dönemde hızla artış göstermesi ile birlikte Covid-19 test sayıları da artıyor. Covid 19 test sonuçları, Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği ve tüm sağlık geçmişinizi, tahlil sonuçlarınızı görebildiğiniz e-Nabız sistemi üzerinden kolaylıkla sorgulanabiliyor. Peki, Covid testi sonucu ne zaman çıkar? PCR testi sonucu kaç günde, kaç saatte öğrenilir?KORONAVİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan Koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı’nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, “Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir” ifadesine yer verildi.