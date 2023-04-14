Op. Dr. Erman ÇEKİÇ yazdı: Her kamburluk hastalık mıdır?

Gerek pandeminin etkisiyle gerekse yaşantı şeklimizin bozulmasından dolayı artık çocukluk çağından itibaren boyundan başlayıp bele kadar uzanan şekil bozukluklarında artış bulunmaktadır. Peki, kamburluk bir hastalık mıdır? Yoksa sadece basit bir şekil bozukluğu mudur?

Omurgaya arkadan baktığımız zaman omurların birbiri üzerine diziliminden oluşan ve kafa ile leğen kemiğinin tam ortasından geçen bir izdüşümü olan düz bir kolon olduğunu görürüz.

İnsan omurgasına yandan bakınca ise böyle bir düz hat olmadığını ve omurların her birinin birbirleri ile bir açı yaparak oluşturduğu fizyolojik birtakım eğrilikler olduğunu görürüz. Örneğin göğüs, sırt bölgemizde bir kifoz yani kamburluk varken bunu izleyen bel bölgemizde bir çukurluk vardır.

İnsanların göğüs, sırt bölgesindeki kifoz, kişiler arasında çok geniş bir farklılık gösterir. Bir başka deyişle sizin de etrafınızda gözlediğiniz gibi bazı insanlar daha kambur dururken bazıları daha dik durmaktadır. Bu kamburluğun fizyolojik olarak kabul edilen ölçüsel bir sınırı vardır.

İnsanın rahat ayakta durduğu pozisyonda çekilen yan radyografisinde yapılacak bir açı ölçümünde, bu sınır 20 derece ile 55 derece arasında değişmektedir. Yani 20 derece kifozu olan bir insanın da 55 derece kifozu olan bir insanın da kifozları normal sınırlar içinde kabul edilir.

Dolayısıyla bir ailenin herhangi bir bireyinin diğer bir bireyden daha az ya da daha fazla kambur olması son derece normaldir.

Kamburluk olduğunu nasıl anlarız

◊ Kol ve bacaklarda anormallik

◊ Orantısız gövde

◊ Kol, bacak ve omuzların birbirine eşit olmaması

◊ Denge kaybı

◊ Öne eğildiği zamanlarda görülen Kamburluk

◊ Hafif ya da şiddetli sırt ağrısı

◊ Boy uzunluğunun kemiklerin eğilmesi sonucunda azalıyor gibi görünmesi

◊ Dik durmakta güçlük yaşamak ve ilerleyen zamanlarda zorluk derecesinin artması

◊ Kaslarda yorgunluk hissetmek

◊ Omurgada aşırı duyarlılık

Sebepleri nelerdir

Postural Kifoz

Normal duruştan farklı olarak torasik sırt bölgesinin kötü anatomik duruş nedeniyle aşırı derece eğrileşmesi sonucu postural kifoz ortaya çıkar. Kifozun en sık görülen çeşididir. Okul çağındaki çocuklarda taramalar sonucunda anlaşılabilir.

Kız çocuklarında daha sık görülür ve omurga eğriliği 60 dereceden daha azdır. Omurga esnek bir yapıdadır ve tanı için röntgen çekimleri sonucunda yapısal bir anomaliye rastlanmaz. Bu duruma sebep olan faktörler şöyledir:

◊ Kötü anatomik duruş

◊ Çocuklarda ağır okul çantası, yetişkinlerde yük taşıma

◊ Uzun süre ayakta durma

◊ Anormal oturma pozisyonları yaygın olarak etkilenen kas, tendon ve bağlarda ekstra zorlanmaya neden olur.

Postural kifoz ofis çalışanlarında, uzun süre araba kullanmak durumunda olan kişilerde, bisiklet sürme ve hokey gibi sporlarla ilgilenen insanlarda uzun süre bozuk duruş nedeniyle daha fazla görülür.

Belirtileri nelerdir

Postural kifoz belirtileri genellikle normal aktiviteler sırasında değil, uzun süre kötü duruş sergilendiği zaman ortaya çıkar. Üst sırt ve boyun bölgesinde ağrı ve sertlik hissedilir. Ayrıca bu bölgelerde kas spazmı görülebilir. Postural kifoz hastalarının ağrı, yanma hissetmeleri de yaygındır ve bunlar genellikle pozisyon değişikliği ile azalır. Diğer belirti ve semptomlar şöyledir:

◊ Kifozun olduğu bölgede şişme ve inflamasyon

◊ Omurgada bozukluk

◊ Biyomekanik problemler yer alır.

Duruş bozukluğu diğer kifoz hastalıklarına göre daha masum, gidişatı iyi seyirli ve uygun tedaviyle daha iyi sonuçların alındığı bir hastalıktır. Herhangi bir cerrahi işlem gerektirmeden günlük hareket tedavileriyle ve gün içindeki aktivitelerdeki ergonomik duruşun düzeltilmesiyle tedavi edilebilir.

Tedavisi nasıldır

Paravertebral kasların güçlendirmek amacıyla bazı egzersizler ile birlikte fizik tedavi seçeneği değerlendirilir. Egzersizlerle duruş bozukluğunun ilerlemesini durdurabilirsiniz.

1- Köprü egzersizi sırt ve bel ağrısı olanlar için oldukça faydalıdır. Kalça, karın kaslarınızı da çalıştırabilirsiniz. Omurga ve bel kaslarının da güçlenmesini sağlar.

2- Kol esnetme hareketleri eklem ve kaslara esneklik sağlarken duruş bozukluklarını düzeltmeye de yardımcı olur. Bu egzersiz ayakta ya da oturur pozisyonda yapılabilir.

3- Sırt üstü yere uzanarak sırayla bacaklarınızı katlayıp ellerinizle tutup karnınıza çekip ortalama 10 saniye bekleyerek 4’er tekrar yeterlidir.

4- Bel, sırt ve omuzları gevşetmek için dizlerinizi bükerek oturun alnınızı yere koyun ve kollarınızı yanınızdan geriye doğru uzatıp 45 saniye bekleyerek 4 tekrar yapabilirsiniz.

Hareket önemli

Hareket postural kifozun tedavisinde en önemli tedavidir. Masa başı çalışıyorsanız bilgisayar yüksekliği, oturma masası yüksekliği, sandalye tercihi, çocukların ağır okul çantaları taşımamaları, çantaların her iki omuza eşit şekilde takılması gibi basit ama önemli ergonomik modifikasyonlar bu tedavide çok önemlidir.