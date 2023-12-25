Meral Akşener’in başdanışmanından dikkat çeken çıkış! ‘Şehadet duygusunun sömürüsünden…’

Meral Akşener’in başdanışmanlarından emekli Albay Orkun Özeller, iki günde 12 şehit verilen Pençe-Kilit Operasyonu’nu eleştirdi ve “Şehadet duygusunun sömürüsünden dolayı ‘hata yapıldı’ diyemiyoruz. Kimse sorgulayamıyor” dedi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başdanışmanlarından olan, askerlik hayatının 17 yılını Kuzey Irak’ta ve Özel Kuvvetler’de geçiren emekli Albay Orkun Özeller, iki günde 12 şehit verilen Pençe-Kilit Operasyonu’nu eleştirdi. “Hulusi Akar bizi soktu, şimdi geri çıkamıyoruz. Mutlaka hudut hattına yanaşmamız gerekiyor” diyen Özeller, “Şehadet duygusunun sömürüsünden dolayı ‘hata yapıldı’ diyemiyoruz. Kimse sorgulayamıyor. Aklı başında herkes bu kadar derinde bir hareket yürütülmesini doğru bulmaz” dedi.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Özeller, “Pençe-Kilit Operasyonu stratejik olarak da yanlış, taktik olarak da” eleştirisi getirdi. “Sözgelimi hudutları korumak için altı tugay sokacağımıza, üç tugayı takviye olarak hudutlarımıza yerleştirelim. 20-30 kilometre derinliklere girdik. Bu derinlikte üssün ikmalinden tut takviyesine kadar lojistik anlamda hepsi sıkıntılı. Daha ne kadar duracağız orada? Bunların akılla izah edilebilir tarafı yok” diyen tepki gösteren Özeller, şöyle devam etti:
“Artık yerleşim yerlerine yaklaşıldı, halkın desteği yok, riski daha da arttırıyoruz. Kalmanın gerekçesi TSK’yı oyalamak. Niçin? Bir; TSK’nin Suriye’de yarım kalan işi var, onu yapması gerekiyor. İki; adamlar Ege’ye yığınaklama yapmış. O tarafta savaşacak birliğimiz yok. Bir şey olsa Hava ve Deniz Kuvvetleri’ndeki berber ve çaycılarla savunmak zorunda kalacaksınız. Zap ve Metina bize uzak. Buraya birlik sokmak yerine teröristleri İHA’larımızla, SİHA’larımızla, özel operasyonlarımızla, uçaklarımızla tıkır tıkır vuracaksınız. Bu arazi dolaşarak bitmez. Artık yerleşim yerlerine yaklaşıldı. Halkın desteği yok. O insanlar arasına karışmış PKK’lılar var. Riski daha da arttırıyoruz.
“VERMİŞ OLDUĞUMUZ ZAYİAT NEDİR, ELE GEÇİRİLEN TERÖRİST NEDİR? BU MUKAYESE BİLE EDİLMEZ”
Hulusi Akar bizi soktu, şimdi geri çıkamıyoruz. Mutlaka hudut hattına yanaşmamız gerekiyor. Vermiş olduğumuz zayiat nedir, ele geçirilen terörist nedir? Bu mukayese bile edilmez.
“EN FAZLA SÖMÜRÜLEN DUYGU ŞEHADETTİR”
En fazla sömürülen duygu şehadettir. Biz zamanında şehit olabilmek arzusuyla yanan insanlarız. Amacımız şehit olmak değil, görev yapmak, hayatta kalabilmek. Ama şehadet duygusunun sömürüsünden dolayı “Hata yapıldı” diyemiyoruz. Kimse sorgulayamıyor. Aklı başında herkes bu kadar derinde bir hareket yürütülmesini doğru bulmaz.”
KARA GÖMÜLEN ASKERİ ÜS: ÖNCEKİ YILLARDA DA YAPTIK AYNI HATALARI
Özeller, kara gömülü askeri üs hakkında da, “Önceki yıllarda da yaptık aynı hataları. Üsleri adam gibi tahkim etmeden personelimizi getirdik, zaman içinde tahkim edilmesini bekledik” diye konuştu.
Özeller, “Birliklerimiz hududun birkaç kilometre aşağısında konuşlanmalı. Hududu geçmeyin demiyorum. Ama Metina çok aşağıda. Daha da aşağıya inmeyi düşünüyorlardı. Allahtan olmadı. Felaket bir şey bu” önerisi getirdi.