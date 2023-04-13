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Gram altında yeni rekor

Gram altında yeni rekor
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13 Nisan 2023 - 11:20
ABD enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte ons ve gram altında yükseliş yaşandı.

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