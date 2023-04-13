Gram altında yeni rekor

ABD’de enflasyonun beklenen düşük gelerek yüzde 5’e gerilemesinin ardından çarşamba günü gram altında tüm zamanların rekoru kırılarak bin 259 TL seviyesi görüldü.
Altın, perşembe gününe ise yukarı yönlü ivme ile başladı.
Gram altın (spot) bin 254 liradan, rekor seviyesine yakın işlem görüyor. Gram altının önceki kapanışı bin 251 liraydı.
Çeyrek altın 2 bin 50 lira seviyesinden fiyatlanıyor. Çeyrek altın, çarşamba gününü 2 bin 45 liradan tamamlamıştı.
Yarım altın 4 bin 101 liradan satılıyor. Yarım altın, haftanın üçüncü işlem gününü 4 bin 91 lira seviyesinde noktalamıştı.
Önceki kapanışı 8 bin 158 TL olan cumhuriyet altını 8 bin 177 TL’den alıcı buluyor.
Ons altın ise yüzde 0,31’lik yükselişle 2 bin 21 dolar seviyesinde.