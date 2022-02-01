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Çok sayıda hakim ve savcı görevden ihraç edildi! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Çok sayıda hakim ve savcı görevden ihraç edildi! Resmi Gazete’de yayımlandı…
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18 Mart 2022 - 17:18

Çok sayıda hakim ve savcı görevden ihraç edildi! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) Resmî Gazete’de yayımlanan kararı ile 3 ilin hâkimi, bir Cumhuriyet Savcısı ve bir İdare Mahkemesi üyesi meslekten ihraç edildi.

Çok sayıda hakim ve savcı görevden ihraç edildi! Resmi Gazete'de yayımlandı...

 

HSK’nın Resmi Gazete’de yayımlanan son kararında; Sakarya Hakimi Eyüp Balta, Elazığ Hakimi Muhammed Toy,İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi Ferdi Akın,İskenderun Hakimi Hasan Yavuz ve Alanya Cumhuriyet Savcısı Yaver Buğrakan Çerçi’nin FETÖ/PYD terör örgütü ile irtibat ve iltisak iddiası ile savunmasının istendiği ve gelen savunmalar sonrasında değerlendirme yapılarak karar verildiği belirtildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan kararında “Sakarya Hakimi Eyüp Balta, Elazığ Hakimi Muhammed Toy ,İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi Ferdi Akın, İskenderun Hakimi Hasan Yavuz ve Alanya Cumhuriyet Savcısı Yaver Buğrakan Çerçi’nin” FETÖ/PYD silahlı terör örgütü ile irtibat ve iltisaklarının sabit görülmesi” gerekçesi ile bu isimlerin meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve ismi anılan yargı mensuplarının ayrı ayrı meslekten çıkarılmalarına “Oybirliği” ile karar verildiği belirtildi.

İşte o karar…

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