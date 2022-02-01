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Buket Aydın’dan cesur göğüs dekoltesi!

Buket Aydın’dan cesur göğüs dekoltesi!
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18 Mart 2022 - 17:13

Spor paylaşımı olay olmuştu: Buket Aydın’dan cesur göğüs dekoltesi!

Sunuculuğu ve kariyeri harici özel yaşamıyla da sık sık gündeme gelen sunucu Buket Aydın, spor yaparken çekildiği pozlarla sosyal medyayı sallamıştı. Ünlü sunucu, bu kez göğüs dekolteli pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Spor paylaşımı olay olmuştu: Buket Aydın'dan cesur göğüs dekoltesi! - Sayfa 1

Ünlü sunucu Buket Aydın spor yaptığı anları paylaşmış ve takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

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Spor paylaşımı olay olmuştu: Buket Aydın'dan cesur göğüs dekoltesi! - Sayfa 2

Önceki günlerde mum ışığında verdiği pozla dikkat çeken Buket Aydın’a, takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni gelmişti.

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Spor paylaşımı olay olmuştu: Buket Aydın'dan cesur göğüs dekoltesi! - Sayfa 3

Güzel sunucu sosyal medya paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor.

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Spor paylaşımı olay olmuştu: Buket Aydın'dan cesur göğüs dekoltesi! - Sayfa 4

İHANETE UĞRADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

2013 senesinde evlendiği Erce Baykal’dan 2020 yılında sessiz sedasız boşanan Buket Aydın’ın Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı biliniyordu.

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Spor paylaşımı olay olmuştu: Buket Aydın'dan cesur göğüs dekoltesi! - Sayfa 5

Sonrasında ihanete uğradığını belirten Buket Aydın, Emir Sarıgül defterini sonsuza dek kapattığını söylemişti.

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Spor paylaşımı olay olmuştu: Buket Aydın'dan cesur göğüs dekoltesi! - Sayfa 6

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Buket Aydın bu kez göğüs dekolteli pozuyla ortalığı karıştırdı.

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Spor paylaşımı olay olmuştu: Buket Aydın'dan cesur göğüs dekoltesi! - Sayfa 7

Ünlü sunucu, sarı renkli renkli derin göğüs dekolteli kıyafetiyle poz verdi.

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Spor paylaşımı olay olmuştu: Buket Aydın'dan cesur göğüs dekoltesi! - Sayfa 8

İşte o paylaşım…

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Spor paylaşımı olay olmuştu: Buket Aydın'dan cesur göğüs dekoltesi! - Sayfa 9
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Spor paylaşımı olay olmuştu: Buket Aydın'dan cesur göğüs dekoltesi! - Sayfa 24
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