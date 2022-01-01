Çok ağır küfürlerle saldırıya uğrayan Sarıkaya’nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yaptı.

Sarıkaya hemen karakola gidip şikayette bulundu. Saldıran kişinin Serenay Sarıkaya’ya takıntılı olduğu iddia edildi. Serenay Sarıkaya’yı adım adım takip edip taciz ettiği öğrenildi.

5

BARIŞTILAR Bu olayı duyan Umut Evirgen soluğu Sarıkaya’nın yanında aldı ve dört kişilik bir koruma ekibini ünlü oyuncunun evinin kapısına konuşlandırdı. Yaşananların ardından Evirgen ile Sarıkaya aralarındaki buzları eritip barıştı.