Serenay Sarıkaya’ya saldırı! Karakola gidip şikayetçi oldu
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, öğlen saatlerinde Etiler’deki evine doğru giderken otomobili kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelendi.
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Başrolünde oynadığı Alice Müzikali’nin yeni sezonu için provalara başlayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, çalışmalarını bitirdikten sonra Etiler’deki evine girerken saldırıya uğradı.
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Ünlü oyuncunun aracı kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelendi
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Çok ağır küfürlerle saldırıya uğrayan Sarıkaya’nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yaptı.
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Sarıkaya hemen karakola gidip şikayette bulundu. Saldıran kişinin Serenay Sarıkaya’ya takıntılı olduğu iddia edildi. Serenay Sarıkaya’yı adım adım takip edip taciz ettiği öğrenildi.
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BARIŞTILAR Bu olayı duyan Umut Evirgen soluğu Sarıkaya’nın yanında aldı ve dört kişilik bir koruma ekibini ünlü oyuncunun evinin kapısına konuşlandırdı. Yaşananların ardından Evirgen ile Sarıkaya aralarındaki buzları eritip barıştı.
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