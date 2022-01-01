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    Başrolünde oynadığı Alice Müzikali’nin yeni sezonu için provalara başlayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, çalışmalarını bitirdikten sonra Etiler’deki evine girerken saldırıya uğradı.

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    Ünlü oyuncunun aracı kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelendi

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    Çok ağır küfürlerle saldırıya uğrayan Sarıkaya’nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yaptı.

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    Sarıkaya hemen karakola gidip şikayette bulundu. Saldıran kişinin Serenay Sarıkaya’ya takıntılı olduğu iddia edildi. Serenay Sarıkaya’yı adım adım takip edip taciz ettiği öğrenildi.

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    BARIŞTILAR Bu olayı duyan Umut Evirgen soluğu Sarıkaya’nın yanında aldı ve dört kişilik bir koruma ekibini ünlü oyuncunun evinin kapısına konuşlandırdı. Yaşananların ardından Evirgen ile Sarıkaya aralarındaki buzları eritip barıştı.

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