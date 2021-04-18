Kalın’dan Erkan Oğur’a: Canı Sağ Olsun

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Erkan Oğur ile türkü albümünde birlikte çalışan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erkan Oğur’un “hata yaptım” sözlerine kırıldı.

Kalın, çıkardığı türkü albümünde Erkan Oğur ile beraber çalışmış bu nedenle Oğur tepkilerin hedefi olmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Oğur, “Hata yaptım” demişti. Oğur’un açıklamasının ardından bir açıklama da İbrahim Kalın’dan geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın seslendirdiği türküde kopuz çaldığı için eleştirilen Erkan Oğur, kendisine yönelik eleştiriler üzerine bir açıklama yapmış ve “İçimin bir köşesi cız etmişti, ‘benim ne işim var’ diye”, “Halk müziğini seven birisi olduğunu sezdiğim için bu işe eşliği kabul ettim. Sanırım bu benim hatam idi” ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Kalın, Oğur’un açıklamasına “Birlikte susmaya karar verdik. Fakat üçüncü gün – belki yanlış anlayarak- söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm” dedi.