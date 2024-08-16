Çocuklar korkmasın diye süper kahraman peleriniyle ameliyathaneye götüren doktor

Brezilya’da bir çocuk cerrahı, küçük hastalarının ameliyat öncesi yaşadığı korkuları hafifletmek için sıra dışı bir yöntem buldu. Ameliyathaneye girmeden önce çocuklara süper kahraman pelerini giydiren ve onları kucağında taşıyan doktor, bu jestiyle hem çocukların hem de ailelerin takdirini kazandı. Cerrahin çocukları cesaretlendirmek ve rahatlatmak amacıyla geliştirdiği bu yaratıcı yaklaşım sosyal medyada da beğeni topladı.