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Çocuğun babası kesinleşti iddiası olay oldu! Hacı Sabancı’dan jet hızında açıklama

Çocuğun babası kesinleşti iddiası olay oldu! Hacı Sabancı’dan jet hızında açıklama
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Eylül 2024 - 16:42

F.D. isimli bir kadın 3 yaşındaki oğlunun babasının Hacı Sabancı olduğunu ileri sürerek babalık davası açmıştı. Çocuğun babasının Hacı Sabancı olduğu kesinleşti iddiasının ardından Sabancı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Hacı Sabancı’nın gayrimeşru çocuğu olduğu iddiaları magazin dünyasını sallarken, Nazlı Kayı ile evli olan Hacı Sabancı’dan paylaşım geldi.

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2010 yılında Facebook üzerinden Hacı Sabancı ile tanıştığını söyleyen F.D. isimli kadın 2 Şubat 2021’de dünyaya gelen çocuğu Uzay’ın Sabancı’dan olduğunu ileri sürerek Hacı Sabancı’ya babalık davası açmıştı. Ayrıca DNA testinin belirlenmesinin ardından çocuğun nüfusunun Sabancı’ya geçirilmesini talep etmişti.

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DNA haberleriyle gündeme gelen Hacı Sabancı’nın baba olduğu ileri sürüldü. İddialara göre, çocuk Hacı Sabancı’dan çıktı. “Sosyetede, DNA incelemesi sonucunda çocuğun Hacı Sabancı’dan olduğunun kesinleştiği konuşuluyor” yorumları sonrası Sabancı’da hemen açıklama geldi.

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“BÖYLE BİR KARAR YOK”

Sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla açıklama yapan Hacı Sabancı, iddiaları kesin bir dille yalanladı:

“Değerli Kamuoyu, Müvekkilim Hacı Sabancı için DNA testi yapıldığı gibi ileri sürülen iddialar doğru olmayıp, mahkemenin bu DNA testi yapılması yönünde tesis ettiği bir kararı dahi yoktur. Mahkemenin bu yönde bir kararı dahi yok iken kamuyu aldatmaya yönelik, müvekkil ve ailesini hedef alan bu tür gerçeğe aykırı haberler kamu vicdanını da incittiği, bu tür gerçeğe aykırı iddiaların haber değeri olmadığı, haber kriteri dahi taşımadığı açıktır. Hukuki ve cezai açıdan konunun yakından takipçisi olacağız.”

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