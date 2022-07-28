Fenerbahçe taraftarlarının yeni ‘yengesi’ Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe’nin anlaşma sağladığı Brezilyalı futbolcu Luan Peres’in kız arkadaşı sosyal medyada gündem oldu. Luan Peres’in kız arkadaşı Gabriela Merjam’ın fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.
Fenerbahçe, Marsilya forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Luan Peres ile anlaşma sağladı. Bu anlaşmanın ardından Peres ve sevgilisi Gabriela sosyal medyayı salladı.
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İLTİFATLAR YAĞDI
Luan Peres’in kız arkadaşı Gabriela Merjam’ın cüretkar pozlarına beğeni yağdı.
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Taraftarlar fotoğraflarının altına iltifatlar yağdırırken, genç kadının takipçi sayısı da kısa sürede arttı.
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Gabriela Merjam’ın Instagram’da 430 bin takipçisi bulunuyor.
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