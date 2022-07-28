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Fenerbahçe taraftarlarının yeni ‘yengesi’ Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe taraftarlarının yeni ‘yengesi’ Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı
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28 Temmuz 2022 - 13:29

Fenerbahçe’nin anlaşma sağladığı Brezilyalı futbolcu Luan Peres’in kız arkadaşı sosyal medyada gündem oldu. Luan Peres’in kız arkadaşı Gabriela Merjam’ın fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

Fenerbahçe taraftarlarının yeni 'yengesi' Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 1

Fenerbahçe, Marsilya forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Luan Peres ile anlaşma sağladı. Bu anlaşmanın ardından Peres ve sevgilisi Gabriela sosyal medyayı salladı.

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Fenerbahçe taraftarlarının yeni 'yengesi' Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 2

İLTİFATLAR YAĞDI
Luan Peres’in kız arkadaşı Gabriela Merjam’ın cüretkar pozlarına beğeni yağdı.

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Fenerbahçe taraftarlarının yeni 'yengesi' Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 3

Taraftarlar fotoğraflarının altına iltifatlar yağdırırken, genç kadının takipçi sayısı da kısa sürede arttı.

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Fenerbahçe taraftarlarının yeni 'yengesi' Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 4

Gabriela Merjam’ın Instagram’da 430 bin takipçisi bulunuyor.

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Fenerbahçe taraftarlarının yeni 'yengesi' Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 5

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Fenerbahçe taraftarlarının yeni 'yengesi' Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 6

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Fenerbahçe taraftarlarının yeni 'yengesi' Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 7

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Fenerbahçe taraftarlarının yeni 'yengesi' Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 8

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Fenerbahçe taraftarlarının yeni 'yengesi' Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 9

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Fenerbahçe taraftarlarının yeni 'yengesi' Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 10

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Fenerbahçe taraftarlarının yeni 'yengesi' Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 11

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Fenerbahçe taraftarlarının yeni 'yengesi' Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 12

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Fenerbahçe taraftarlarının yeni 'yengesi' Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 13

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Fenerbahçe taraftarlarının yeni 'yengesi' Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 14

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Fenerbahçe taraftarlarının yeni 'yengesi' Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 15

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Fenerbahçe taraftarlarının yeni 'yengesi' Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 16

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Fenerbahçe taraftarlarının yeni 'yengesi' Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 17

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Fenerbahçe taraftarlarının yeni 'yengesi' Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 18

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Fenerbahçe taraftarlarının yeni 'yengesi' Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 19

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Fenerbahçe taraftarlarının yeni 'yengesi' Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 20

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Fenerbahçe taraftarlarının yeni 'yengesi' Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 21

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Fenerbahçe taraftarlarının yeni 'yengesi' Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 22

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Fenerbahçe taraftarlarının yeni 'yengesi' Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 23

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Fenerbahçe taraftarlarının yeni 'yengesi' Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 24

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Fenerbahçe taraftarlarının yeni 'yengesi' Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 25

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Fenerbahçe taraftarlarının yeni 'yengesi' Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 26

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Fenerbahçe taraftarlarının yeni 'yengesi' Gabriela, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı - Sayfa 27

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