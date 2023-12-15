Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Çin’de iki metro çarpıştı: 515 kişi yaralandı!

Çin’de iki metro çarpıştı: 515 kişi yaralandı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
15 Aralık 2023 - 17:26
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Çin’in başkenti Pekin’de iki metro treninin çarpışmasında yaralanan 515 kişi hastanelere kaldırıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Danimarka ve Hollanda’da terör saldırısı şüphesiyle 4 kişi tutuklandıDanimarka ve Hollanda’da terör saldırısı şüphesiyle 4 kişi tutuklandı
AB liderleri Rusya’ya yeni yaptırımlarda anlaştı!AB liderleri Rusya’ya yeni yaptırımlarda anlaştı!
İSPANYOL IBERIA HAVAYOLLARI ÇALIŞANLARI GREV kARARI ALDIİSPANYOL IBERIA HAVAYOLLARI ÇALIŞANLARI GREV kARARI ALDI
ABD ve İngiltere’den Hamas yaptırımı. Türkiye’den 3 isim varABD ve İngiltere’den Hamas yaptırımı. Türkiye’den 3 isim var
ABD Yüksek Mahkemesi Trump’ın cezasını da etkileyebilecek bir dava başvurusunu kabul ettiABD Yüksek Mahkemesi Trump’ın cezasını da etkileyebilecek bir dava başvurusunu kabul etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bahçeli’den Erdoğan’a ‘baba ocağı’ jesti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çin’de iki metro çarpıştı: 515 kişi yaralandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bülent Tezcan Bypass ameliyatı oldu: Yoğun bakımda tutuluyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kocaeli’de terör operasyonu. 6 gözaltı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bilal Hancı’nın ihanetiyle sarsılmıştı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Murat Boz’dan yıllar sonra gelen ‘göğüs’ itirafı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kuş Uçuşu’nun yıldızı Miray Daner’in annesi ile benzerliği şoke etti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bergüzar Korel’in Kur’an paylaşımı tepki çekti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MasterChef’te yarışmacılar birbirine girdi!
SON DAKİKA HABERLERİ
Bahçeli’den Erdoğan’a ‘baba ocağı’ jestiAralık 15, 2023-5:28 pm
Bülent Tezcan Bypass ameliyatı oldu: Yoğun bakımda tutuluyorAralık 15, 2023-5:25 pm
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı hakaret davasından karar geldi!Aralık 15, 2023-11:03 am
Macaristan’dan kritik Ukrayna kararı. Destek vermeyeceklerAralık 15, 2023-11:01 am
Türkiye’de hem konut satışları hem de yabancıya konut satışı çakıldıAralık 15, 2023-11:01 am
Danimarka ve Hollanda’da terör saldırısı şüphesiyle 4 kişi tutuklandıAralık 15, 2023-10:58 am
AB liderleri Rusya’ya yeni yaptırımlarda anlaştı!Aralık 15, 2023-10:46 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !