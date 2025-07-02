Avrupa’yı Sarsan Yangın: İspanya’da Dev Ormanlık Alan Kül Oldu

İspanya’nın Katalonya bölgesinde, özellikle Lleida kırsalında çıkan orman yangınları büyük bir felakete yol açtı. 2 Temmuz 2025 tarihinde başlayan yangınlar, yaklaşık 6 bin 500 hektarlık alanın yok olmasına neden oldu. Yangınlarda 2 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin çiftliklerinden kaçmaya çalışırken alevlere yakalandığını açıkladı.

Yangınlar saatte 28 kilometre hızla yayıldı ve Avrupa’nın en hızlı ilerleyen orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti. Rüzgar hızının 120 kilometreye kadar çıktığı bölgede, yaklaşık 14 kilometrelik kül ve duman bulutu oluştu.

İspanyol yetkililer, bu yangın türünü “altıncı nesil yangın” olarak tanımlıyor. Bu terim, klasik müdahale yöntemleriyle söndürülmesi zor, şiddetli ve öngörülemez yangınları ifade ediyor. Altıncı nesil yangınların çoğunlukla iklim krizinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Yangın nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı ve yaklaşık 20 bin kişiye evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı, ancak müdahale süreci uzun sürdü.

Bu yangın olayı, iklim değişikliğinin etkilerinin ne kadar ciddi boyutlara ulaşabileceğini ve bu tür felaketlere karşı hazırlıklı olunmasının önemini bir kez daha gösterdi.