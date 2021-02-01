Cinayet Zanlısı Eski Futbolcu Sezer Öztürk Suç Makinesi Çıktı!

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI

Bayer 04 Leverkusen’de oynadığı dönemde Almanya genç millî takımına davet edilse de Sezer Öztürk tercihini Türkiye’den yana kullandı ve ilk defa millî formayı Türkiye U-15 altı millî futbol takımında 19 Ekim 1999 tarihinde Romanya ile oynanan karşılaşmada giydi. Ardından genç millî takımlarının bütün kademelerinde görev aldı. 48 kez millî takımlara çağrılan Sezer Öztürk, 7 kez Türkiye U-15, 4 kez Türkiye U-16, 1 kez Türkiye U-17, 5 kez Türkiye U-18, 16 kez Türkiye U-19, 7 kez Türkiye U-20, 1 kez de Türkiye A2 forması olmak üzere toplam 42 kez millî formayı giymiştir ve bu müsabakalarda 6 gol kaydetti.