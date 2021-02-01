Cinayet Zanlısı Eski Futbolcu Sezer Öztürk Suç Makinesi Çıktı!

İstanbul Çekmeköy’de trafikte tartıştığı 1 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan eski futbolcu Sezer Öztürk suç makinesi çıktı. Firari Öztürk, hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Öztürk her yerde aranıyor.
Eski futbolcu Sezer Öztürk’ün kavgaları bitmiyor. Daha önce de adı sık sık kavgaya karışan Sezer Öztürk’ün hakkında yakalama kararı çıkarıldı…
Almanya doğumlu olan Sezer Öztürk, 3 Kasım 1985 tarihinde Velbert şehrinde dünyaya geldi. Eski 2004 yılında profesyonel futbol kariyerine başlayan Sezer Öztürk, orta saha mevkiinde oynuyordu.
Henüz çocuk yaşlarındayken futbola oynamaya başlayan Sezer Öztürk, Velbert’da Türkler tarafından kurulmuş Türkgücü Velbert altyapısında futbol oynamaya başladı. Son olarak Beşiktaş’ta forma giyen Öztürk, 2015 yılında aktif futbol yaşamını sonlandırdı. Öztürk’ün çocukluktan beri boksa meraklı olduğu biliniyor…
ŞİKE DAVASI
Sezer Öztürk, FETÖ kumpası Şike Davası kapsamında 3 Temmuz 2011 tarihinde gözaltına alındı.
BEŞİKTAŞ KAPTANIYLA YUMRUKLU KAVGA
Öztürk 2013’te Beşiktaş ile anlaştı. Ancak Öztürk takıma katılmasından bir süre sonra kaptan İbrahim Toraman ile yumruk yumruğa kavga etti. Sonrasında ise Öztürk Beşiktaş’tan gönderildi.
BAR KAVGASINDA BIÇAKLANDI
Öztürk, 2014 yılında ise eğlenmek için gittiği bir barda çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı.
İNTİKAM ALMAYA ÇALIŞTI
Bar kavgasından 2 yıl sonra ise Öztürk, bu kez de Almanya’da bir kişiye baltayla saldırdı.
Alman polisi tarafından hakkında arama kararı çıkartılan ancak daha sonra serbest bırakılan eski futbolcu, 2016 yılında baltayla saldırdığı kişinin 2014’te kendisini bıçaklayan kişi olduğunu ve o dönemden beri husumet beslediği kişiden bu şekilde intikam aldığını ifade etti.
KAYIPLARA KARIŞTI
27 Eylül 2021’de gerçekleşen olayad Sezer Öztürk’ün, trafikte tartıştığı kişilere ateş açtığı ve bir kişinin ölümüne neden olduğu iddia edildi. Olayın ardından kayıplara karışan futbolcu hakkında, “kasten öldürme” suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi. Firari olan Sezer Öztürk her yerde aranıyor. Öte yandan, Öztürk’ün şoförlüğünü yapan ve tutuklanan şüpheli Abdullah M. ile olaya tanık olan Veli Ö.’nün savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli Abdullah M. cinayet sırasında olay yerinde bulunmadığını öne sürdü.
HANGİ TAKIMLARDA OYNADI
Bayer 04 Leverkusen’de oynadığı dönemde Almanya genç millî takımına davet edilse de Sezer Öztürk tercihini Türkiye’den yana kullandı ve ilk defa millî formayı Türkiye U-15 altı millî futbol takımında 19 Ekim 1999 tarihinde Romanya ile oynanan karşılaşmada giydi. Ardından genç millî takımlarının bütün kademelerinde görev aldı. 48 kez millî takımlara çağrılan Sezer Öztürk, 7 kez Türkiye U-15, 4 kez Türkiye U-16, 1 kez Türkiye U-17, 5 kez Türkiye U-18, 16 kez Türkiye U-19, 7 kez Türkiye U-20, 1 kez de Türkiye A2 forması olmak üzere toplam 42 kez millî formayı giymiştir ve bu müsabakalarda 6 gol kaydetti.
Millî takımlar teknik direktörü Guus Hiddink tarafından Çek Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda karşı oynanacak hazırlık maçları için Türkiye A millî takımı kadrosuna davet edilen Sezer, bu müsabakalarda yedek soyunsa da görev almadı.
Türkiye 19 yaş altı millî futbol takımı ile 2004 yılında düzenlenen UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası’na katıldı ve final oynadı.
Sezer Öztürk’ün forma giydiği kulüp takımları ise şöyle;
Bayer Leverkusen, Beerschot (kiralık), Nürnberg, Manisaspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Eskişehirspor