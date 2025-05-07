BABALAR BİR AMA, FİLİZ’İN OĞLU GÜLŞEN’İN KIZI MAHKEMELİK!

TÜRKER İNANOĞLU’NUN ARDINDAN: SERVETİN GÖLGESİNDE BİR AİLE DRAMI

Türk sinemasının yapı taşlarından biri, kamera arkasındaki ustaların ustası, yapımcıların duayeni Türker İnanoğlu…

O artık aramızda yok ama bıraktığı miras, adeta yeni bir “Yeşilçam senaryosu” gibi! Ve ne yazık ki bu kez başrolde ailesi var…

Nisan 2023’te hayatını kaybeden ve “Türk sinemasının babası” olarak anılan Türker İnanoğlu’nun ardından ardında hem büyük bir servet hem de borçlar kaldı. Ancak asıl fırtına, ardında bıraktığı vasiyetle koptu!

VASİYET BİR YALIDAN İBARET DEĞİLDİ…

Ünlü yapımcı, vefatından önce kaleme aldığı vasiyetinde, yıllardır oturduğu boğaz yalısını Gülşen Bubikoğlu’ndan olan kızı Zeynep İnanoğlu Özdemir’e bıraktı. Bu karar, aile içinde büyük bir kırılmaya yol açtı. Zira iddialara göre bu durum, yıllarca birlikte yaşam süren eşi Gülşen Bubikoğlu ile kızı Zeynep arasında zaten bir süredir var olan soğukluğu iyice gün yüzüne çıkardı.

Kulislere sızan bilgilere göre, Gülşen Hanım bu gelişmeden oldukça rahatsız. Aralarındaki mesafenin artmasının en büyük nedenlerinden biri de bu karar oldu.

YEŞİLÇAM’IN ‘YUMURCAK’I MAHKEME YOLUNDA

Ve işte asıl kriz…

Türker İnanoğlu’nun Filiz Akın ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu da miras paylaşımından memnun değil. Özellikle yalının tek bir kişiye bırakılması, “Yumurcak” olarak tanıdığımız İlker İnanoğlu’nu kız kardeşi Zeynep’le karşı karşıya getirdi.

İddiaya göre, taraflar arasında anlaşmazlıklar derinleşti ve süreç mahkemeye taşındı. Kamuoyunun karşısına çıkmaktan çekinen iki kardeş, şimdilik suskun. Ancak magazin dünyası bu sessizliğin fırtına öncesi olduğunu çok iyi bilir…

MİAMİ’DEN MARMARİS’E, BİR SERVETİN PAYLAŞIMI

Türker İnanoğlu’nun mal varlığı sadece İstanbul Boğazı’yla sınırlı değil. Söylentilere göre Miami’de 16 adet evi, Ankara, İstanbul ve Marmaris’te apartmanlar, dükkanlar ve arsa tapuları var. Ancak ne yazık ki bu büyük servet, aile bireyleri arasında soğuk savaşın yeni cephesine dönüştü.

Her ne kadar taraflar sessizliğini korusa da, miras paylaşımı süreci ilerledikçe daha çok detayın ortaya çıkacağı aşikâr.

GÖZLER GÜLŞEN BUBİKOĞLU’NDA

Türker İnanoğlu’nun hayat arkadaşı, sinemanın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu…

Bugünlerde sessizliğini koruyor ama bu sessizliğin ardında büyük bir kırgınlık olduğu konuşuluyor. Yıllarını birlikte geçirdiği eşinin kendisini değil, kızını mirasın merkezine koyması, yakın çevresinde de yankı bulmuş durumda.

YEŞİLÇAM’A VEDA, MİRAS DÜĞÜMÜNE MERHABA

Türker İnanoğlu’nun ardından kalanlar sadece sinema anıları değil…

Ne yazık ki vasiyet, aile bireyleri arasında yeni yaralar açtı. Farklı annelerden olan Zeynep ve İlker İnanoğlu arasında süregelen bu miras meselesi, Türk sinema tarihine not düşülecek başka bir dramı beraberinde getirdi.

Magazin dünyasında “ser verip sır vermiyorlar” deseler de, bu dava dosyası büyümeye ve konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.