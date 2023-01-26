AYM’den HDP kararı: Kararın seçim sonrasına bırakılması talebine ret

HDP’nin kapatılması istemli davada, Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partileriyle ilgili kapatma davasının, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması için AYM’ye başvurduklarını açıklamıştı.

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması talebini reddetti.

HDP’YE 15 GÜN EK SÜRE

CNN TÜRK muhabiri Alparslan Çınar, Anayasa Mahkemesi’nin HDP kararı ile ilgili olarak şu bilgileri aktardı:

Bugün önemli 2 gündem maddesiyle toplanmıştı yüksek mahkeme. Biraz önce karar çıkmış oldu. HDP’nin bu konudaki ‘Seçim sonrasına bırakılsın’ talebiyle ilgili raportör bir karar açıklamıştı ve reddedilmesi istemişti. Öyle de oldu, bu talep reddedildi. HDP’nin gelip sözlü savunma yapması gerekiyor. Partinin terör örgütleriyle bağının devam ettiği, bu nedenle de hazine yardımı hesaplarına bloke konması istenmişti. HDP gereken süre içinde sözlü savunmasını yapmayınca ek süre doğmuştu. HDP’ye 15 gün ek süre verilecek.

‘HDP SAVUNMASINI YAPACAK’

Avukat Serkan Toper ise AYM’nin kararı ile ilgili olarak CNN TÜRK’te dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Toper,’Öncelikle olması gereken bir karara imza attı AYM. HDP adeta bir yargı merciyle pazarlık yapmak istedi. Hukuk pazarlık yapmaz. Anayasa Mahkemesi böyle bir hukuksuz karara imza atmadı, memnuniyet vericidir. Yargıtay cumhuriyet başsavcısı mütalaasını sundu, partinin kapatılması için görüşlerini iletti. HDP savunmasını verecek, mahkemede 15 üyenin 10’ununun ‘evet’ demesi halinde HDP’nin kapatılması kararı verilebilecek. HDP, Türkiye’nin partisi olmak yolunda en ufak bir adım atmadı. Bu konuda daha cesur olması gereken HDP’li milletvekilleridir. Terör ve şiddetin gölgesi altında siyaset yapamayız diyecek olan HDP’li milletvekilleridir.’ ifadelerini kullandı.