BÜYÜKÇEKMECE AÇIKLARINDA 3,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İstanbul, 13 Mayıs 2025 Salı sabahına sarsıntıyla uyandı. Marmara Denizi‘nde, Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki deprem, kentin birçok ilçesinde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntıyla ilgili resmi açıklamalar yapıldı.

DEPREMİN DETAYLARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Marmara Denizi olduğunu ve büyüklüğünün 3,8 olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak ölçtü.

Tarih: 13 Mayıs 2025

Saat: 07:18

Merkez üssü: Marmara Denizi – Büyükçekmece’ye yaklaşık 20 km uzaklıkta

Derinlik: AFAD’a göre 6,84 km | Kandilli’ye göre 13,6 km

Büyüklük: AFAD 3,8 | Kandilli 4,1

Deprem, İstanbul’un Avrupa Yakası başta olmak üzere birçok noktada hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

UZMANLARDAN DEPREM AÇIKLAMASI

Depremin ardından konuşan jeoloji uzmanları, bu tür sarsıntıların Marmara Denizi’nde süregelen sismik hareketliliğin bir parçası olduğunu belirtti. Uzmanlar, “Bu tarz küçük ölçekli depremler, büyük deprem riski olan Marmara Bölgesi’nde uyarı niteliğindedir” açıklamasında bulundu.

İstanbul’un deprem kuşağında yer aldığı hatırlatılırken, bireysel hazırlık, bina dayanıklılığı ve afet farkındalığı konularında vatandaşların duyarlı olması gerektiği vurgulandı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA VE UYARI

AFAD ve İstanbul Valiliği, depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ancak vatandaşların artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, resmi kurumlar, sosyal medya ve AFAD mobil uygulaması üzerinden gelişmelerin takip edilmesi gerektiği hatırlatıldı.