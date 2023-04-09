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AK Parti milletvekili aday listesinde son durum

AK Parti milletvekili aday listesinde son durum
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09 Nisan 2023 - 13:17

Milletvekili aday listeleri bugün saat 17.00’ye kadar YSK’ya teslim edilecek. AK Parti’de ise hareketlilik son sürat devam ediyor. Gelen ilk bilgilere göre kadın milletvekili sayısı geçen döneme göre artırıldı ve 3 dönem kuralı istinasız olarak uygulanıyor.

AK Parti’de milletvekili aday listesi büyük ölçüde şekillendi. Çalışmalarda sona gelindi. Liste bugün Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek.

Milletvekili adayı olabilmek için 6 bin 25 aday adayı başvuruda bulundu. Temayül yoklamasının ardından 14 alt komisyon aday adayları ile yüz yüze görüştü.

Hazırlanan raporlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki üst komisyona sunuldu.

ADAY TANITIM TOPLANTISI 11 NİSAN’DA

Aday listelerine son şeklini vermek için Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplantılar yapıldı. Aday listelerinin oluşturulması için yoğun mesai yürütüldü.

AK Parti’de 11 Nisan’da yapılması planlanan aday tanıtım toplantısı için de çalışmalar devam ediyor.

3 DÖNEM KURALI UYGULANDI

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan ise AK Parti’deki son süreci şu şekilde aktardı:

27. Dönem’de görev alan milletvekillerinin yüzde 70’i değişiyor. Partili kaynaklara göre, uzun süredir uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan 3 dönem kuralı “istisnasız” uygulandı.

AK Parti’de, kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar, ön sıralarda aday olarak gösterildi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir’de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

Listenin en genç ismi ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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