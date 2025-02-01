CHP’DE CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN YENİ ADAY! YAVAŞ VE İMAMOĞLU’NUN YANINA SÜRPRİZ İSİM EKLENDİ

Gazeteci İsmail Saymaz , Muharrem İnce’nin 10 gün içinde Memleket Partisi ile birlikte CHP’ye katılacağını açıkladı. Saymaz’ın iddiasına göre, İnce’nin dönüşü CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde ön seçimde bir patlamanın ortaya çıkıp çıkmayacağını da dile getirdi.

İNCE CHP’YE DÖNÜYOR: TEKLİF ÖZGÜR ÖZEL’DEN GELDİ

CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran ve 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin aday olarak yarıştığı Muharrem İnce’nin, partisinin geri dönebilme potansiyeli Ankara kulislerinde konuşuluyordu.

Saymaz, Halk TV’de yayımladığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

“İnce ve Memleket Partisi, CHP’ye ilhak edecek. Muharrem İnce, baba ocağı CHP’ye gidiyor. Teklif, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den geldi. İnce, önce Ankara’da Özel ile görüştü, ardından da katıldığı hafta Özel ve Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelerek İnce’nin, 10 gün içinde Memleket Partisi ile birlikte CHP’ye katılması bekleniyor.”

Memleket Partisinin bağışlanması ise şu şekilde gerekçelendirildi:

“İki kutuplu siyasette ayakta durmamız çok zor. 150 bin üyemiz vardı. Ancak üyelerimiz AK Parti karşıtlığı nedeniyle ‘Kazanamayız’ diyerek seçimde CHP’ye oy veriyor.”

CHP’DE ADAYLIK YARIŞI KIZIŞIYOR

CHP lideri Özgür Özel , Cumhurbaşkanlığı adayını belirlemek için ön seçim hazırlığında güncel günlerde açıklamıştı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu , bu süreçte adaylıkları en çok konuşulan iki isim olarak öne çıkıyor. Ön seçimin iki ay içinde yapılması bekleniyor .

İNCE ÖN SEÇİMDE ADAY OLUR MU?

Muharrem İnce’nin CHP’ye geri dönüşü, ön seçimde aday olup olmayacağı tartışmasının da gündeme gelmesi gündeme geldi. Daha önce 2018’de CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan İnce, Recep Tayyip Erdoğan’ı kaybetmişti . 2023 seçimlerinde ise Memleket Partisi’nden adaylığını ilan edip sonrasında izlenecekti .

İnce’nin CHP’ye dönüşü, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde nasıl bir rol oynayacak? Bu soru önümüzdeki günlerde daha fazla netlik kazanacak.