CEMAL ENGİNYURT’UN HANGİ PARTİYE GEÇECEĞİ NETLEŞTİ! ROZET O TARİHTE TAKILACAK

CEMAL ENGİNYURT VE SALİH UZUN CHP’YE KATILIYOR! ROZET SALI GÜNÜ TAKILACAK

Gazeteci İsmail Saymaz , Demokrat Parti’den (DP) istifa eden Cemal Enginyurt ve Salih Uzun’un , Salı günü CHP’ye katılacağını duyurdu.

Saymaz’ın Halk TV’de yayımladığı yazıya göre, İstanbul ve İzmir milletvekilleri olan Enginyurt ve Uzun, geçen gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yüz yüze görüştü . Bu görüşmede CHP’ye katılma teklifini kabul eden iki isim, Salı günü yapılacak grup toplantısında CHP’nin sorumluluğunu alacak .

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Saymaz, Cemal Enginyurt’u birleştirme bilgilerini doğruladı. Enginyurt, kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan’dan kurtulmak için bu CHP’nin ile mümkün olan karşılığı sağlıyor. CHP’de merkez sağın ve milliyetçilerin güçlendirilmesine katkımız olsun istiyoruz. Anadolu’nun her yerde CHP’liler, partiye geçmemizi istiyor. Biz de CHP’nin oylarıyla oluşmak ve başka yerde pazarlama ahlaksızlığına düşmemek için seçildiğimiz yere geri dönüyoruz.”

Bağımsız olarak yollarına devam eden iki milletvekili, Salı günü CHP saflarına katılarak resmi parti üyesi olacak.