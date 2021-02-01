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Ojeyle Namaz Kılan Yeliz Yeşilmen’e Tepki

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Ojeyle Namaz Kılan Yeliz Yeşilmen’e Tepki
37 views
15 Nisan 2021 - 12:17
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Söyledikleri, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı ile sık sık magazin basınına malzeme olan eski manken Yeliz Yeşilmen ojeli tırnakları ile namaz kıldı o anlarını paylaştı.

Son olarak kocası ile yaşadıklarını instagram hesabından paylaşarak bana şiddet uyguluyor iddiaları ile günlerce magazin basınında yer alan eski manken Yeliz Yeşilmen yine yaptı yapacağını! Son paylaşımı ile yine kriz çıkaran Yeliz Yeşilmen’e tepki yağdı. Tepkilere duyarsız kalamayan Yeliz Yeşilmen akıllara zarar bir açıklama daha yaptı.

Neredeyse her anını sosyal medyadan takipçilerine gösteren 42 yaşındaki Yeliz Yeşilmen’in Ramazan ayında paylaştığı ve ‘ibadet et’ dediği paylaşım kriz çıkardı.

Evlendikten sonra modellik kariyerine ara veren Yeliz Yeşilmen, son yıllarda sosyal medyada sıkça gündeme geliyor. Yeşilmen, bu sefer de seccadenin başında olduğu fotoğrafı takipçileriyle paylaşarak, “Uyuma kalk, en azından dua et” notunu düştü.

Yeliz Yeşilmen’in takipçileri, “Ojelerle namaz kılınmaz” görüşünde birleşti. Yeşilmen kendisine gelen eleştirilere yine sosyal medya hesabından cevap verdi.

”Kendilerine Baksınlar”

Gelen tepkiler sonrası açıklama yapan Yeşilmen, “İbadet neden gizli kalacak? Bu cinsel ilişki değil sonuçta. Belki de ibadetlerimizi de göz önünde olduğumuz ve birilerine örnek teşkil etsin diye gösteriyoruzdur. Benim yaptığım çok masumdu. Bana laf atanlar dönüp kendilerine baksınlar” dedi.

“Ojeyle namaz kılınmaz” yorumlarına da yanıt veren Yeşilmen, “Siz rahatlayın diye ojelerimi de sildirdim” dedi.

İşte Yeliz Yeşilmen’in paylaşımına gelen yorumlar

-Showa gerek yok ibadetin gizlisi makbuldür

-Amacı namaz değil zaten haber olmaktı 😏😏

-Namazlıga göre oje yapmış allah kabul etsin büyük ibadet

-Gusül alıp surduyse sorun olmaz sacimizida boyamayalim oysa

-Ojeyle abdest mi olur tövbeler tövbesi

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