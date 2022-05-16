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Cezayir’le 5 milyar dolarlık temas

Cezayir’le 5 milyar dolarlık temas
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16 Mayıs 2022 - 9:40

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak Türkiye’ye geliyor. Türkiye-Cezayir arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 60’ıncı yıldönümünde gerçekleştirilecek görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ticaret hacmini 5 milyar doların üzerine çıkaracak anlaşmalara imza atacak.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’u ağırlayacak. Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak bugün ve yarın Türkiye’de temaslarda bulunacak. Erdoğan, mevkidaşı Tebbun’u, Beştepe’de resmi törenle karşılayacak.

İki liderin başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerinde Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı da yapılacak. Konsey Toplantısı’nda, köklü bağlara dayanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

20 MİLYAR DOLARI AŞACAK

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılmasına dönük diplomatik çabalar ile bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak. Başta enerji olmak üzere ikili ticaret, savunma, tarım, Turizm, gıda, petrokimya ve müteahhitlik gibi alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek. Görüşmelerde Türk firmaları tarafından yürütülen ve 20 milyar doları bulan projeler ile karşılıklı yatırımların arttırılmasına dönük adımlar ele alınacak. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 60’ıncı yıldönümünde gerçekleşecek ziyarette ayrıca, mevcut işbirliğini güçlendirmeye yönelik anlaşma, protokol ve mutabakat metinleri imzalanacak.

TÜRKLER 10 BİN CEZAYİRLİ ÇALIŞTIRIYOR

Cezayir, Türk müteahhitlerin en fazla proje üstlendiği ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Ülkede faaliyet gösteren binin üzerindeki Türk müteşebbis, yaklaşık 10 bin Cezayirli’ye istihdam sağlıyor.

BAE’YE TAZİYE ZİYARETİ

Erdoğan’ın bu hafta içinde de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid el Nahyan’ın ölümü nedeniyle bu ülkeye günübirlik taziye ziyaretinde bulunması planlanıyor.

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