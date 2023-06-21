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Melisa Döngel estetiklerini saydı: Ben benlikten çıkmışım

Melisa Döngel estetiklerini saydı: Ben benlikten çıkmışım
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Haziran 2023 - 16:08

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde rol alan oyuncu Melisa Döngel, estetik itirafıyla herkesi hayrete düşürdü. Ünlü isim yaptırdığı işlemleri “Ben benlikten çıkmışım” diyerek anlattı.

Melisa Döngel estetiklerini saydı: Ben benlikten çıkmışım - Sayfa 1

Son olarak “Prestij Meselesi” filmindeki rolüyle Melisa Döngel, fotoğrafçı Cem Talu’nun Youtube programına konuk oldu. Ünlü isim kendine gelen soruları tüm samimiyetiyle yanıtladı.

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Melisa Döngel estetiklerini saydı: Ben benlikten çıkmışım - Sayfa 2

DÖNGEL’DEN ESTETİK YANITI
Hakkında merak edilenleri anlatan Döngel, “Estetik yaptırdın mı?” sorusuna yaptırdığı operasyonları sayarak yanıt verdi.

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Melisa Döngel estetiklerini saydı: Ben benlikten çıkmışım - Sayfa 3

TEK TEK SAYDI
23 yaşındaki Melisa Döngel, “Çenemde, yanağımda, dudağımda dolgu var. Biraz da botoks. Ben benlikten çıkmışım aslında. Kilomu da merak ediyorlar 58 kiloyum” dedi.

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Melisa Döngel estetiklerini saydı: Ben benlikten çıkmışım - Sayfa 4

Kariyerine ilk olarak 2016 yılında “Arka Sokaklar” dizisinde konuk oyuncu olarak başlayan Döngel, “Bizim Hikaye” dizisindeki karakteri ile dikkat çekmişti. Ardından “Sen Çal Kapımı”, “Sadakatsiz”, “Aşk Mantık İntikam”, “Kusursuz Kiracı” gibi pek çok yapımda rol aldı.

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Melisa Döngel estetiklerini saydı: Ben benlikten çıkmışım - Sayfa 5

Melisa Döngel, oyunculuk performansı ve güzelliğinin yanı sıra yüzündeki değişimle de dikkat çekiyordu.

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Melisa Döngel estetiklerini saydı: Ben benlikten çıkmışım - Sayfa 6

KEREM BÜRSİN HAKKINDA DA KONUŞTU
Öte yandan “Sen Çal Kapımı” dizisinde Kerem Bürsin ile rol arkadaşı olan Melisa Döngel, Cem Talu’ya; Bürsin’in kendisine her zaman destek olduğunu ve ağabeylik yaptığını söyledi.

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Melisa Döngel estetiklerini saydı: Ben benlikten çıkmışım - Sayfa 7

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Melisa Döngel estetiklerini saydı: Ben benlikten çıkmışım - Sayfa 8

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Melisa Döngel estetiklerini saydı: Ben benlikten çıkmışım - Sayfa 9

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Melisa Döngel estetiklerini saydı: Ben benlikten çıkmışım - Sayfa 10

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Melisa Döngel estetiklerini saydı: Ben benlikten çıkmışım - Sayfa 11

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Melisa Döngel estetiklerini saydı: Ben benlikten çıkmışım - Sayfa 12

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Melisa Döngel estetiklerini saydı: Ben benlikten çıkmışım - Sayfa 13

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Melisa Döngel estetiklerini saydı: Ben benlikten çıkmışım - Sayfa 14

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Melisa Döngel estetiklerini saydı: Ben benlikten çıkmışım - Sayfa 15

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Melisa Döngel estetiklerini saydı: Ben benlikten çıkmışım - Sayfa 16

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