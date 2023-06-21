Melisa Döngel estetiklerini saydı: Ben benlikten çıkmışım

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde rol alan oyuncu Melisa Döngel, estetik itirafıyla herkesi hayrete düşürdü. Ünlü isim yaptırdığı işlemleri “Ben benlikten çıkmışım” diyerek anlattı.

Son olarak “Prestij Meselesi” filmindeki rolüyle Melisa Döngel, fotoğrafçı Cem Talu’nun Youtube programına konuk oldu. Ünlü isim kendine gelen soruları tüm samimiyetiyle yanıtladı.

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DÖNGEL’DEN ESTETİK YANITI

Hakkında merak edilenleri anlatan Döngel, “Estetik yaptırdın mı?” sorusuna yaptırdığı operasyonları sayarak yanıt verdi.

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TEK TEK SAYDI

23 yaşındaki Melisa Döngel, “Çenemde, yanağımda, dudağımda dolgu var. Biraz da botoks. Ben benlikten çıkmışım aslında. Kilomu da merak ediyorlar 58 kiloyum” dedi.

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Kariyerine ilk olarak 2016 yılında “Arka Sokaklar” dizisinde konuk oyuncu olarak başlayan Döngel, “Bizim Hikaye” dizisindeki karakteri ile dikkat çekmişti. Ardından “Sen Çal Kapımı”, “Sadakatsiz”, “Aşk Mantık İntikam”, “Kusursuz Kiracı” gibi pek çok yapımda rol aldı.

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Melisa Döngel, oyunculuk performansı ve güzelliğinin yanı sıra yüzündeki değişimle de dikkat çekiyordu.

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KEREM BÜRSİN HAKKINDA DA KONUŞTU

Öte yandan “Sen Çal Kapımı” dizisinde Kerem Bürsin ile rol arkadaşı olan Melisa Döngel, Cem Talu’ya; Bürsin’in kendisine her zaman destek olduğunu ve ağabeylik yaptığını söyledi.

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