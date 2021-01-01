Çok Güzel Hareketler Yıldızı Zeynep Koçak’tan İddialı Pozlar

Çok Güzel Hareketler Yıldızı Zeynep Koçak’tan İddialı Pozlar

Eski Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Zeynep Koçak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç’un eski sevgilisi Zeynep Koçak, geçmişte Oğuzhan Koç’un ihanetiyle sarsılmıştı.

Ayrıldıktan sonra sırra kadem basan güzel oyuncunun dönüşü muhteşem olmuştu.

Zeynep Koçak, yaptırdığı estetiklerden sonra bambaşka birine dönüştü.

Güzel oyuncu sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor.

Cesur pozlarıyla gündeme gelen Koçak, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Siyahlar içinde poz veren Koçak’ın bacak dekoltesi sosyal medyada olay yarattı.

Güzel oyuncu paylaşımına “Her defasında buraya bir şey yazmak zorunda değilim arkadaşlar” notunu düştü.