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Cem Yılmaz’dan Tarkan’a yat ve villa göndermesi

Cem Yılmaz’dan Tarkan’a yat ve villa göndermesi
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12 Nisan 2022 - 13:54

“Yat almadım, Kaz Dağları’nda villam yok, hiç olmadı, saçım da protez değil ama arada boyuyorum” şeklinde açıklama yapan Tarkan’a Cem Yılmaz’dan destek: “Benim de Kaz Dağları’na hiç gitmişliğim yoktu. Senelerce vay villası var dediler! Dedim olabilir 🙂 ve yer aldım oradan. Her şerde hayır vardır. Yatım var, saçım da var bunlar ok!”

Son olarak çıkardığı ‘Geççek’ şarkısıyla gündem olan Tarkan’ın, 80 milyon TL’ye iki katlı beş kamaralı lüks bir tekne satın aldığı iddia edilmişti. Doğa ve çevre konusuyla hassasiyetiyle bilinen Tarkan’ın Kaz Dağları’nda da villa aldığı öne sürülmüştü. Megastar ise yaptığı paylaşımda bu iddialara esprili bir şekilde yanıt verdi.

“YAT ALMADIM, SAÇIM DA PROTEZ DEĞİL”

Tarkan, Twitter paylaşımında “Yat almadım, Kaz Dağları’nda villam yok, hiç olmadı, saçım da protez değil ama arada boyuyorum” dedi.

CEM YILMAZ, TARKAN’I ALINTILADI: YATIM VAR, SAÇIM DA VAR

Tarkan’ın mesajını alıntılayan Cem Yılmaz’dan da esprili bir karşılık geldi. Ünlü komedyen, “Benim de Kaz dağlarına hiç gitmişliğim yoktu. Senelerce vay villası var dediler! Dedim olabilir 🙂 ve yer aldim oradan. Her şerde hayır vardır. Yatım var, saçım da var bunlar ok” dedi.

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