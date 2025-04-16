CEM KÜÇÜK VE ERSAN ŞEN CANLI YAYINDA BİRBİRİNE GİRDİ!

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan “Taksim” programında, gazeteci Cem Küçük ile hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen arasında yaşanan tartışma gündeme damga vurdu. İBB operasyonları ve Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması üzerine başlayan canlı yayın diyaloğu kısa sürede sert sözlerin havada uçuştuğu bir gerilime dönüştü.

MASAK RAPORU İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Tartışmanın fitilini ateşleyen konu, Cem Küçük’ün “İmamoğlu operasyonunda adı geçen kişilerin MASAK raporlarında yer aldığını” iddia etmesi oldu. Bu iddiaya sert tepki gösteren Ersan Şen, Küçük’ün bilgiyi nereden aldığını sorgulayarak şunları söyledi:

“Sen nereden biliyorsun yahu? Savcı seni mi aradı? Senin ne özelliğin var ya?”

Cem Küçük ise bu tepkilere karşılık olarak:

“Ya gelip konuşuyorlar tabii ya! Konuşuyorlar bize!” ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA TANSİYON TAVAN YAPTI

Ersan Şen’in sert çıkışıyla başlayan tartışma, kısa süreliğine de olsa programın seyrini etkileyen bir gerginliğe dönüştü. Program moderatörü ise tarafları sakinleştirmek için araya girmek zorunda kaldı. Ancak tartışma sosyal medyada da geniş yankı buldu.

TARTIŞMANIN ODAĞINDAKİ KONULAR: İBB OPERASYONLARI VE BİLGİ SIZINTISI

Gerginliğin temelinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen operasyonlar ve bu operasyonlara dair önceden bilgiye sahip olunup olunmadığı tartışması yer aldı. Cem Küçük’ün, soruşturmadaki bazı isimleri önceden bildiğine dair sözleri, Ersan Şen tarafından hukuka ve etik kurallara aykırı bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Canlı yayın sonrası ikili arasında geçen diyalog sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar, özellikle Ersan Şen’in “Senin ne özelliğin var?” çıkışını gündeme taşıyarak çeşitli yorumlarda bulundu. Cem Küçük’ün “bize konuşuyorlar” açıklaması ise bilgi güvenliği ve basın etiği açısından çok sayıda eleştirinin hedefi oldu.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr