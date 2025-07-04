Çelik Erişçi’den Yangın Bölgesinden Çarpıcı Açıklama

Ünlü sanatçı Çelik Erişçi, İzmir’in Ödemiş, Buca ve Çeşme ilçelerinde çıkan orman yangınlarının ardından yardım çalışmalarına katılmak üzere bölgeye gitti. Gece saatlerinde arazi aracıyla yangın alanına ulaşan Çelik, yaşanan tahribatı gözler önüne seren paylaşımlarda bulundu.

Çelik, yangın bölgesinden yaptığı paylaşımda, “Gerçekten çok büyük bir tahribat var. Yerleşim yerleri çok yakın. Çok kalabalık bir gönüllü grubu var” ifadelerini kullandı. Sanatçının bu açıklamaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İzmir’deki yangınlar Ödemiş’te etkisini artırırken, Buca ve Çeşme’de ise ekiplerin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. Ödemiş’teki yangında bir orman işçisi şehit olurken, yatağa bağımlı bir vatandaş da yaşamını yitirdi.

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, Çelik’in bölgeye giderek hem destek olması hem de yaşananları doğrudan aktarması dikkat çekti. Sanatçının bu duyarlı davranışı, bölgedeki mücadeleye moral verdi.