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ÇEKİM YASASI

ÇEKİM YASASI
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
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19 Şubat 2024 - 16:49

Zihnimiz nasıl komut verirsek o şekilde kendini yapılandırıyor. Telefon veya bilgisayarlar hatta televizyonlar bile içerisine nasıl bir kod yerleştirilirse bize o şekilde hizmet ediyor.

Zihnimizin içerisinde bulunan kod ise dna sarmalları içerisinde bulunan sinapslar ve nöronlar aracılığıyla elektronik bir aygıtın kablo bağlantıları gibi evrende görünmez bağlantılar oluşturuyor.

Bağlantılar sürekli tekrar eden düşüncelerin oluşturduğu nöronlar ile bağlantı kurarken çekim gücünün sonsuz yüksek olasılıklarından söz ediyoruz , peki istediğimiz şeyleri hayatımıza nasıl çekebiliriz ? Sürekli tekrar eden düşünceler yeni nöronlar oluşturur özellikle hangi tür düşünce kalıplarına sahipseniz örneğin psikologların yazdığı ilaçlar bu yönde zihnin kireçlenmiş kısımlarını tedavi ediyor , onarıyor. Tüm bu ilaçlara gerek duymadan hiçbir destek almadan hayatına sağlıklı bir biçimde devam eden kanserli beyin hücrelerini düşününün yeniden yapılandırılarak tedavi ediliyor.

İnsan düşünce gücü ile her şeyi yapabilir, hayatında istediği her şeyi kendisine çekebilir bunun için zaman , şartlar ve koşullar gibi sınırlandırmalar yoktur. Fırsatlar inandığınız sürece sizin için gerçekleşmeyi bekliyor ve hayal ettiğiniz sürece etrafınıza o titreşimi sağlayan insanlar, olasılıklar ve enerjileri çoğaltırsınız.

Çekim gücü sonsuzdur bir sineği taklit eden uçak bir balığı taklit eden gemi bir beyni taklit eden bilgisayar gibi…

Elbette bunların hepsini insan zihni yaptı.
İnsan bilincin ötesinde bir varlıktır, sonsuzluğun ötesinde bir yaratıcının ışığını veya karanlığını taşırken bizi zincirleyen tüm tutsak düşüncelerden uzaklaşmak gerekliliktir ne de olsa tek sınırımız aklımızdır.

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