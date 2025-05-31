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ÇAĞLA ŞIKEL’DEN ŞOK ŞİDDET İTİRAFI

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Çağla Şıkel’den Şok Şiddet İtirafı: “Sözel Olarak Şiddete Uğradım”

Hadise'nin ardından Çağla Şıkel'de "Psikolojik Şiddet Gördüm" dedi! - Medya Tilkisi - Bugün Haber Alın

Ünlü manken ve televizyon sunucusu Çağla Şıkel, yakın zamanda katıldığı bir televizyon programında hayatına dair önemli ve samimi açıklamalarda bulundu. Şıkel, geçmişte “sözel olarak şiddete uğradığını” itiraf ederek, yaşadığı zor deneyimleri takipçileriyle paylaştı.

Çağla Şıkel, “Bazen en yakın arkadaşınız tarafından bile psikolojik şiddete maruz kalabiliyorsunuz. O anlarda kendinizi sorguluyorsunuz; gerçekten kötü biri miyim diye düşünüyor insan” sözleriyle yaşadığı zorlukları dile getirdi. Ayrıca sınır koymanın önemine vurgu yaparak, “Herkese ufak da olsa bir sınır çizmek gerekiyor” dedi.

Şıkel, geçmişte yaşadığı olayları artık farklı algıladığını belirterek, “Şimdi o dönemlere baktığımda, artık incinmiyorum ve o yaşadıklarımı şiddet olarak görmüyorum” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, medyada ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Psikolojik Şiddet ve Sınır Koymanın Önemi

Çağla Şıkel'den itiraf: Çok şiddet gördüm - Bursada Bugün - Bursa bursa haber bursa haberi bursa haberleri Bursa

Uzmanlar da psikolojik ve sözel şiddetin, fiziksel şiddet kadar etkili ve zararlı olabileceğine dikkat çekiyor. Çağla Şıkel’in de belirttiği gibi, hayatımızda sağlıklı sınırlar koymak, ruh sağlığını korumak için kritik bir adım olarak görülüyor.

KAYANK:https://www.ensonhaber.com/

ÇAĞLA ŞIKEL’DEN ŞOK ŞİDDET İTİRAFI
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