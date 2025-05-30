SYDNEY SWEENEY’DEN ŞAŞIRTAN ÜRÜN

Hollywood’un dikkat çeken oyuncularından Sydney Sweeney, hayranlarının taleplerine sıra dışı bir yanıt verdi. 27 yaşındaki yıldız, kendi banyo suyunu kullanarak ürettiği “Bathwater Bliss” adlı sabunları satışa sundu. Doğal erkek bakım markası Dr. Squatch ile iş birliği yapan Sweeney, sadece 5.000 adet üretilen bu sabunları 6 Haziran’da piyasaya sürmeyi planlıyor

Her sabun, Sweeney’nin banyo yaptığı sudan üretildiğini belgeleyen bir sertifikayla birlikte satılıyor. Sabunun içeriğinde çam kabuğu özü, shea yağı ve kum gibi doğal bileşenler bulunuyor. Ürün, Sweeney’nin Pasifik Kuzeybatı’daki köklerinden ilham alan “Morning Wood” adlı orman esintili bir kokuya sahip.

Sweeney, bu projeyi hayranlarıyla eğlenceli bir etkileşim olarak tanımlıyor. “Hayranlarım banyo suyumdan sabun istemeye başlayınca iki seçeneğim vardı: ya görmezden gelecektim ya da sabun yapacaktım. En güzel şekliyle tuhaf bir durum,” diyerek bu sıra dışı fikrin ardındaki motivasyonu açıkladı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu kampanya, bazıları tarafından yaratıcı ve eğlenceli bulunurken, bazıları ise eleştirel yaklaştı. Sweeney, bu projeyle erkekleri doğal bakım ürünleri kullanmaya teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.