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Gonca Vuslateri Recep İvedik 7 izledikten sonra paylaştı! “Birbirilerinin manitalarına…”

Gonca Vuslateri Recep İvedik 7 izledikten sonra paylaştı! “Birbirilerinin manitalarına…”
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12 Aralık 2022 - 15:14

Başrollerinde Haluk Bilginer, Osman Sonant, Hazal Subaşı ve Şevket Çoruh’un yer aldığı distopik dizi Sıcak Kafa’da yer alan Gonca Vuslateri sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Vuslateri Recep İvedik’i beğendiğini söylerken yaptığı analizle sosyal medyada adından söz ettirdi.

Netflix dizisi Sıcak Kafa‘daki performansıyla öne çıkan Gonca Vuslateri sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Son olarak uzun uzun yaptığı yorumla gündeme gelen oyuncu takipçilerinden beğeni topladı. Recep İvedik tartışmalarına kendine has tarzıyla katılan Vuslateri filmi izledikten sonra filmi sevdiğini söyledi.

“Güleryüzünün altında yemediği halt kalmayan, müptezellikten sıfatının hemzemin geçitine dönüştüğü adamlarla çok sınanan bir toplumuz” diyen Gocan Vuslateri notunun devamında “Yalan yok. Adam yok çünkü: az. Bir iki tane de olsa denk gelmiştir hayatlarımızda” dedi.

“BEN SEVDİM RECEP İVEDİK’İ…”
Vuslateri devamında ise şöyle yazdı:

“Şık ayakkabılarının içinde mantardan- bastırılmış toksinden bulaşık bezi gibi topuk kokusuyla mutlu mesut yaşayan adamlar. Telefonu ‘hadi kardeşim Allah’a emanet’ diye kapatıp, birbirilerinin manitalarına, kardeşine hamaset olmaktan geri duramayan… Bunlardan etrafımızda öyle çok ki. Trafik kazasıdır bu insanlarla karşılaşmak. Önce canını kontrol edersin. Ucuz sıyrılırsın ve herkesin başına gelir. Bence Recep İvedik bu tecrübelerin yanında mızıkçı-romantik kalır. Ben sevdim Recep’i… zamanlar anlıyor insan…”

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