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KERİMCAN DURMAZ’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamı yapma suçlamasıyla 7 Ocak’ta gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Durmaz, cezaevinden ilk kez sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

“İYİYİM VE GÜÇLÜ KALMAYA DEVAM EDİYORUM”

Kerimcan Durmaz, paylaşımında Caner Yaman’ın “İyileşmek” adlı kitabını okuduğuna dair bir fotoğrafını paylaştı. Durmaz, fotoğrafın altına, “İyiyim ve güçlü kalmaya devam ediyorum. Adaletin er ya da geç yerini bulacağına olan inancım tam” şeklinde bir mesaj yazdı.

Bu paylaşım, Durmaz’ın yaşadığı zorlu dönemi geride bırakarak yeniden güçlü bir şekilde ayağa kalkma kararlılığını simgeliyor. Sosyal medya kullanıcıları, Durmaz’ın paylaştığı bu mesajın ardından onu yalnız bırakmayarak destek mesajları yağdırdı.

Gözaltı Süreci ve Tahliye

Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamı yapmak suçlamasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Yaşadığı hukuki sürecin ardından tahliye edilen Durmaz, cezaevinden çıktığı gün sosyal medyada takipçilerine güçlü bir mesaj verdi. Bu olay, Durmaz’ın sosyal medya üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr

KERİMCAN DURMAZ’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
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