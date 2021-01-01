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Cafer Andıç’tan Dev Defile ”Türkiye’nin En Ünlü Mankenleri ile Çalışacağız”

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Cafer Andıç’tan Dev Defile ”Türkiye’nin En Ünlü Mankenleri ile Çalışacağız”
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01 Temmuz 2021 - 14:26
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Ünlülerin modacısı Cafer Andıç çok büyük bir defileye hazırlanıyor.

Bu defileyi diğer moda defilelerinden ayıran ise burada tanıtımı yapılan asıl ürünün kumaş olması. Bu defile ile ilgili olarak Cafer Andıç, “Bu defileye çok uzun zamandan beri hazırlanıyoruz. Aslında bu sektörde çalışmaya başladıktan sonra benim hayalim olan bir organizasyon olması da ayrı bir değer katıyor bu defileye. Ülkemiz bir tekstil cenneti. En güzel ve kaliteli kumaşlar bizim ülkemizde üretiliyor. O nedenle dünyanın da bu kumaşları tanıması ve adımızı dünyaya bir kere daha haykırmak için bu defile çok önemli. Bunu gerçekleştirecek ekibin başında olmaktan da ayrıca gururluyum.” Dedi

1970 yılında Paris’te gerçekleştirilen kumaş defilesinden sonra hiç yapılmamış bir organizasyon olduğunu söyleyen Cafer Andıç,” Bu kadar yıl aradan sonra ilk defa ülkemizde gerçekleştirilecek olması da defilenin önemini bir kat daha artırıyor. Hem tekstil ürünlerimizin tanıtımı hem ülkemizin tanıtımı hem de dünya çapında bir organizasyon olmasından dolayı pek çok TV kanalı sahibi sponsor oldu. Bu sayede defilemizi dünyaya canlı olarak yayınlayabilme şansına sahip olduk. Bu da dünyada bir ilk olarak gerçekleşecek.” Diyerek defilenin ne derece önemli olduğunu vurgulayan açıklamalarda bulundu.

Defilede ayrıca ünlü mankenlerinde görev alacağını belirten Cafer Andıç, “ Bu proje o kadar büyük ve kapsamlı olacak ki bunun için Türkiye’nin en ünlü mankenleri ile çalışacağız. Projenin kapsamından dolayı pek çok firmanın ve kanalın desteğini de almış bulunuyoruz. Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirmeyi düşündüğümüz defileyi dünyada pek çok ülke aynı anda izleyebilecek. Bu projenin başında olmak bana farklı bir guru veriyor. Ama aynı zamanda da omuzlarımda büyük bir sorumluluk yükleniyor.” Şeklindeki sözleriyle proje ile ne kadar gurur duyduğunu ifade etti.

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