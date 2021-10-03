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Büyükelçi krizinde ikinci perde! Kavga 29 Ekim resepsiyonuna taşındı

Büyükelçi krizinde ikinci perde! Kavga 29 Ekim resepsiyonuna taşındı
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29 Ekim 2021 - 16:18

Büyükelçi krizinde ikinci perde! Kavga 29 Ekim resepsiyonuna taşındı

Kavala’nın serbest bırakılması için Türkiye’ye çağrı yapan ve aralarında ABD, Almanya, Fransa ve Kanada’nın da olduğu 10 ülkenin büyükelçisi, tebrik törenine davet edilmedi. Törene davet edilmeyeceklerinin, büyükelçilere önceden tebliğ edildiği öğrenildi.

Büyükelçi krizinde ikinci perde! Kavga 29 Ekim resepsiyonuna taşındı - Yerelin Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Anıtkabir’de düzenlenen resmi törenin ardından, Cumhurbaşkanlığı’nda bayram tebriklerini kabul etti.

Başta TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM başkanvekilleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri olmak üzere üst düzey bürokrasi, bayram tebriklerini Erdoğan’a iletti.

KRİZE NEDEN OLAN BÜYÜKELÇİLER DAVET EDİLMEDİ

İş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması için ortak çağrı yapan ABD Büyükelçisi David M. Satterfield, Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Fransa Büyükelçisi Herve Magro, Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar, Hollanda Büyükelçisi Merjanne de Kwaasteniet, İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström, Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton, Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki ve Danimarka Büyükelçisi Danny Annan, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen tebrik törenine davet edilmedi.

Bu ülkeler, hiçbir seviyede tebrik töreninde temsil edilmedi. Büyükelçilere, bu programa davet edilmeyeceklerinin önceden tebliğ edildiği öğrenildi.

10 büyükelçinin Kavala ile ilgili çağrısının ardından başlayan krizin ABD Büyükelçiliği’nin başlattığı Viyana Sözleşmesi’nde yer alan “ülkelerin içişlerine karışmama” taahhüdünün hatırlatıldığı açıklama ile çözülmesine karşın, elçilerin tebrik törenine çağrılmamasının Cumhurbaşkanlığı’nın tavrı olduğu belirtildi. 10 büyükelçinin bir süre daha Cumhurbaşkanlığı programlarına davet edilmesi beklenmiyor.

Öte yandan tebrik törenine, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katılmadı.

 

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