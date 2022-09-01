CEMİL İPEKÇİ DEFİLESİYLE GECEYE DAMGASINI VURDU

Moda ve tekstil sektörüne katkı sağlamak amacıyla Organizatör Banu

Noyan tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Thalia Natural Beauty

Openstage Awards, unutulmaz bir akşam yaşattı. Ünlü modacı Cemil

İpekçi’nin 50. yılını kutladığı ‘Paçavra’ adlı koleksiyonunun

defilesinin ses getirdiği gecede, sektörün başarılı isimleri

ödüllerini aldı.

Cemil İpekçi Defilesinde İlk Kez Büyük Beden Manken Çıkardı

Öykü Serter’in sunuculuğunda gerçekleşen defilede, Cemil İpekçi’nin

2022 Sonbahar – Kış “Paçavra” adlı koleksiyonunun defilesi büyük

beğeni topladı. İlk kez bir defilesinde büyük beden manken kullanan

İpekçi: “İlk defa bir defileme 46 beden bir manken çıkarttım. Bundan

sonraki defilelerimde de büyük beden manken çıkaracağım. Bir dirhem et

bin ayıp örter derler. Kilolu hanımlar da çok güzel giyiniyorlar.

Neden illa mankenlerin zayıf ve genç olması lazım. Nefes aldığımız

sürece, kendimize baktığımız sürece istediğimizi giyebiliriz” dedi.

İpekçi’nin koleksiyonunu Demet Şener, Özge Ulusoy, Gizem Özdilli, Ece

Gürsel olmak üzere 40 profesyonel model podyumda modaseverlere

sergiledi. Finalinin Zeynep Özyılmazel’le yapıldığı defile TAMEV

(Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği) yararına gerçekleşti.

Defilenin koreografisini Banu Noyan yaptı.

“İlk Sahnem Sezen Aksu, İlk Podyumum Cemil İpekçi”

”Tuğba Özerk profesyonel modellere taş çıkarttı.”

Kusursuz fiziğiyle yıllardır mankenlikten geldiği düşünülen Tuğba

Özerk, ilk ve son podyum tecrübesini bu özel gecede yaşadı. Cemil

İpekçi ve Banu Noyan’ı kıramayan Tuğba Özerk gecenin sürprizi olarak

İpekçi’nin özel hazırladığı kreasyonla podyum için hem sıradışı bir

başlangıca hemde herkese nasip olmayacak eşsiz bir jübileye imza atmış

oldu. Tecrübeli mankenlerle aynı podyumda yürüyen ve gerek zerafeti

gerekse podyumdaki profesyonellere taş çıkaran yürüyüşü ile ilgi odağı

olan Tuğba Özerk, defile sonrası verdiği röportajda; ”Bu benim için

hayatımın en unutulmaz anlarından biri. Modellik hayatım mükemmel

başladı, mükemmel bitti. Bu herkese nasip olmaz. Öncelikle hem Banu

Hanım’a hemde Cemil bey’e sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

yoğun konser, sahne ve stüdyo maratonu sırasında böylesine özel bir

tecrübe yaşamama vesile olan herkese minnet borçluyum.” ifadeleriyle

duygularını gazeteciler ve muhabirlerle paylaştı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Thalia Natural Beauty Openstage Awards’ta sektörlerinin başarılı

isimleri sahiplerini buldu. Farklı sektörlerden 21 kişi ödüllerini

Banu Noyan’ın elinden aldı.

Ödül Alan Kişiler:

*Gökhan Kara – Akten Kozmetik Sanayi ve Pazarlama A.Ş . Yönetim Kurulu Başkanı

*Nuray Marçak – İş Kadını / TAMEV (Toplumsal Açlıkla Mücadele ve

Eğitim Derneği) Kurucu Başkanı

*Prof Dr Ferhan Öz – Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı

*Nuri Şapkacı – Ece Türkiye Eş Genel Müdürü ve CFO

*Serkan Selamet – Altier Education Group Yönetim Kurulu Başkanı

*Alim Karaca – Fethiye Belediye Başkanı

*Fulden Uras – Sanatçı Kelebek Çocuklar Eğitim ve Araştırma Derneği

Kurucusu ve Onursal Başkanı

*Dr Ufuk Alatekin – Medikal Estetik Hekimi

*Mustafa Surhay Tokoğlu – Assos Dionysos Oteller Grubu Ykb

*Av. Harun Şimşek

*Cenk Dağcı – Leaders Cxo Yönetim Kurulu Bşk

*Şükran Şahin – Uzman Estetisyen

* M.Mert Nayır – Sosyal Güvenlik Uzmanı

*Opr.Dr. Naser Dadaşzade – Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı

*Gül Sağır Aydın – Hopi Ürün Yönetim, Pazarlama ve Crm’den Sorumlu

Genel Müdür Yardımcısı

*Ertan Özyiğit

*Sermet Severöz – Yeme İçme Ve Lüks Seyahat Yazarı

*Süreyya Üzmez – Trilye Restoran Sahibi Gurme Yazar

*Ahmet San

*Haldun Dormen

*Mehmet Akarca – Cumhurbaşkanı Başdanışmanı